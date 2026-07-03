Με 13 κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς του τομέα της τεχνολογίας συμμετείχε η Κύπρος στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η κυπριακή συμμετοχή περιλάμβανε περίπτερο έκτασης περίπου 140 τετραγωνικών μέτρων, όπου παρουσιάστηκαν τεχνολογικές λύσεις σε επιχειρηματίες, επενδυτές, ερευνητές και θεσμικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 150 επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ κυπριακών και ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και με εκπροσώπους επενδυτικών φορέων, επιμελητηρίων και δημόσιων οργανισμών από το Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις παρουσίασαν, μέσω ειδικών Tech Talks, εφαρμογές και υπηρεσίες στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιακής τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας, της ψηφιακής υγείας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, των υπηρεσιών cloud και της έρευνας και ανάπτυξης.

Παρουσιάστηκαν επίσης λύσεις στους τομείς των προηγμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών, της νομικής τεχνολογίας, της πιστοποίησης και των τεχνολογιών διττής χρήσης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, αναπτύχθηκαν νέες συνεργασίες με περιφερειακούς και αναπτυξιακούς φορείς της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στις επαφές συμμετείχαν επίσης επιμελητήρια, οργανισμοί καινοτομίας, πανεπιστήμια και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, όπως η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η ενότητα «Cyprus Innovation Hour», η οποία επικεντρώθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του κυπριακού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της ενότητας πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «From Research to Market and Investment: Building Cyprus’ Innovation Ecosystem», με αντικείμενο τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά και την προσέλκυση επενδύσεων.

Το κυπριακό περίπτερο φιλοξένησε επίσης εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης με συμμετοχή εταιρειών, επενδυτικών σχημάτων, διπλωματικών αποστολών, επιμελητηρίων και οργανισμών από την Ελλάδα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τρίτες αγορές.

Το Υπουργείο ανέφερε ότι η παρουσία της Κύπρου στη BEYOND 2026 ανέδειξε την ανάπτυξη του κυπριακού οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας και ενίσχυσε τη διεθνή προβολή των κυπριακών επιχειρήσεων.