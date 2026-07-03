Ακόμη μία φάλαινα ξεβράστηκε στις ακτές των κατεχομένων, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Το θαλάσσιο θηλαστικό θα μεταφερθεί στο Φυσικό Πάρκο στο κατεχόμενο χωριό Βουνό, για νεκροψία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα, κάθε θαλάσσιο θηλαστικό που πέφτει στην ακτή δεν είναι απλά μια ιστορία ενός ζώου, είναι μια σημαντική προειδοποίηση που μας στέλνει το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Πιθανές αιτίες για τον θάνατο των θηλαστικών αποτελούν ασθένειες, υποσιτισμός, ρύπανση από τη θάλασσα, συντριβές πλοίων, κραυγές φαντασμάτων, υποθαλάσσιος θόρυβος και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Κάθε περίπτωση, προστίθεται, πρέπει να εξετάζεται επιστημονικά για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου και να αποφευχθούν παρόμοιες απώλειες στο μέλλον.