Τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κατέγραψε η Κύπρος το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών αυξήθηκαν στην Κύπρο κατά 30,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Υψηλότερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε μόνο στη Μάλτα, με 37,5%, ενώ ακολούθησε η Σλοβακία με 26,3%.

Η επίδοση της Κύπρου καταδεικνύει τη δυναμική της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική δραστηριότητα σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές κινείται εκτός της θερινής αιχμής.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διανυκτερεύσεις που καταγράφηκαν μέσω των πλατφορμών Airbnb, Booking και Expedia αυξήθηκαν κατά 10,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ξεχωριστά, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι διανυκτερεύσεις μέσω των ίδιων πλατφορμών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 9,7% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 144,3 εκατομμύρια.

Σε ετήσια βάση, η Κύπρος συγκαταλέγεται επίσης στις χώρες με τον υψηλότερο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά κράτηση μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η Eurostat καταγράφει κατά μέσο όρο 18 διανυκτερεύσεις ανά κράτηση για την Κύπρο, πίσω από τη Μάλτα και πάνω από άλλες μεσογειακές αγορές.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι μεγαλύτεροι όγκοι διανυκτερεύσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στις ισπανικές περιφέρειες της Ανδαλουσίας και των Καναρίων Νήσων, καθώς και στην Ιλ ντε Φρανς, όπου βρίσκεται το Παρίσι.

Τα στοιχεία της Eurostat αφορούν καταλύματα βραχυχρόνιας διαμονής που κρατήθηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία ή άλλα τουριστικά καταλύματα.

ΚΥΠΕ