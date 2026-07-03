Τρεις κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο, ενώ άλλες δύο ετοιμάζονται να υποβάλουν αίτηση, ανακοίνωσε ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Κύπρος Πρωτόπαπας.

Η ενημέρωση έγινε στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου στη Λευκωσία, κατά την οποία παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και τα διαθέσιμα σχέδια κρατικής στήριξης.

Από τις τρεις επιχειρήσεις που εγγράφηκαν ήδη, οι δύο είναι κοινωνικές επιχειρήσεις γενικού σκοπού και η μία επιχείρηση ένταξης. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις γενικού σκοπού προωθούν κοινωνικές, πολιτιστικές ή περιβαλλοντικές δράσεις, ενώ οι επιχειρήσεις ένταξης επικεντρώνονται στην απασχόληση ατόμων με αναπηρίες και άλλων ευάλωτων ομάδων.

Για τις επιχειρήσεις ένταξης, τουλάχιστον το 10% του προσωπικού πρέπει να αποτελείται από άτομα με αναπηρίες και τουλάχιστον το 30% από άτομα ευάλωτων ομάδων.

Ο υπεύθυνος της Μονάδας Προώθησης Συνεργατικού Θεσμού και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Μαρίνος Άνιφτος, ανέφερε ότι τουλάχιστον το 70% των εσόδων μιας εγγεγραμμένης κοινωνικής επιχείρησης πρέπει να προέρχεται από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών.

Παράλληλα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις γενικού σκοπού υποχρεούνται να επανεπενδύουν τουλάχιστον το 80% των κερδών μετά τη φορολογία, ενώ για τις επιχειρήσεις ένταξης το ποσοστό ορίζεται στο 40%.

Το πλαίσιο προβλέπει επίσης περιορισμό στη μισθολογική ανισότητα, καθώς ο υψηλότερος μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του μισθού εργαζομένου που βρίσκεται στη χαμηλότερη μισθολογική κλίμακα.

Για την ενθάρρυνση νέων εγγραφών, προβλέπεται εφάπαξ κρατική χορηγία έως €10.000 ανά κοινωνική επιχείρηση για την κάλυψη βασικών εξόδων. Το διαθέσιμο κονδύλι ανέρχεται σε €600.000 για τη διετία 2026-2027.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 2026 λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Για το 2027 αναμένεται νέα πρόσκληση στις αρχές του έτους.

Πρόσθετη στήριξη για επιχειρήσεις ένταξης

Επιπλέον σχέδιο επιχορήγησης εφαρμόζει το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο την ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης.

Το σχέδιο καλύπτει αγορά εξοπλισμού, πρώτων υλών και κεφαλαίου κίνησης, με χορηγία έως €10.000 ανά δικαιούχο και μέχρι €30.000 ανά κοινωνική επιχείρηση.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος, Χριστίνα Φλουρέντζου, ανέφερε ότι η ένταξη στην εργασία ενισχύει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία. Στόχος είναι οι εργαζόμενοι με αναπηρίες να μπορούν να αποτελούν έως και το 40% του προσωπικού στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν στήριξη θα παρακολουθούνται για τρία χρόνια, με δυνατότητα επιτόπιων ελέγχων, ώστε να διαπιστώνεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρίες.

Προβλέπονται επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων, κατάρτιση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δυνατότητα ανάληψης αποκλειστικών παραγγελιών από δημόσιες υπηρεσίες.

ΚΥΠΕ