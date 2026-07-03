Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δεκαπενταύγουστος θα πραγματοποιηθεί χωρίς Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, στο ιστορικό μοναστήρι του Πόντου.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωστοποίησε ότι οι τουρκικές Αρχές έδωσαν άδεια μόνο για την τέλεση αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στις 23 Αυγούστου, ημερομηνία που συμπίπτει με την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστή και ως τα Εννιάμερα.

Η απόφαση δεν αιφνιδίασε το Φανάρι. Όπως συνέβη και το 2024 και το 2025, δεν επιτράπηκε η τέλεση της Λειτουργίας στις 15 Αυγούστου – ουσιαστικά διακόπτεται μια παράδοση που είχε αποκατασταθεί το 2010, όταν δόθηκε για πρώτη φορά άδεια έπειτα από δεκαετίες σιωπής.

Το επιχείρημα που προβάλλεται τα τελευταία χρόνια από εθνικιστικούς κύκλους στην Τουρκία είναι ότι η 15η Αυγούστου συμπίπτει με την επέτειο της Άλωσης της Τραπεζούντας το 1461 και, συνεπώς, η «νίκη των Οθωμανών προγόνων» δεν θα πρέπει να επισκιάζεται από μια χριστιανική θρησκευτική τελετή.

Η επιλογή των Εννιαμέρων ως συμβιβαστικής λύσης επιτρέπει μεν τη συνέχιση της λατρευτικής παρουσίας στη Σουμελά, αλλά έχει αλλάξει αισθητά την εικόνα του προσκυνήματος. Τόσο το 2024 όσο και το 2025 οι πιστοί ήταν σημαντικά λιγότεροι, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή επικρατούσε αβεβαιότητα για το αν θα δοθεί τελικά άδεια.

naftemporiki.gr