Με έντονες στιγμές αντιπαράθεσης μεταξύ του Κωνσταντίνου Καζαντζή συνηγόρου υπεράσπισης του 1ου κατηγορούμενου, πατέρα του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, και της νηπιαγωγού του παιδιού κατά το σχολικό έτος 2009-2010 συνεχίστηκε την Παρασκευή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τις συνθήκες θανάτου του 14χρονου.

«Μετέφερα όσα μου είχαν πει»

Η αντεξέταση επικεντρώθηκε κυρίως στην αξιοπιστία των όσων κατέθεσε η μάρτυρας, με τον συνήγορο υπεράσπισης να επιχειρεί επανειλημμένα να αναδείξει ότι πολλές από τις αναφορές της βασίζονταν σε πληροφορίες τρίτων και όχι σε προσωπική γνώση.

Η νηπιαγωγός ανέφερε ότι κατά την πρώτη παραπομπή του Στυλιανού σε εκπαιδευτική ψυχολόγο το 2009, γνώριζε μόνο ότι «είχαν συμβεί περιστατικά στην οικογένεια», χωρίς να έχει προσωπική γνώση συγκεκριμένων γεγονότων ή αν το παιδί ήταν παρόν.

«Ο ίδιος ο Στυλιανός δεν μου είχε πει ότι ήταν παρών. Απλώς οι συνάδελφοί μου μου είχαν αναφέρει ότι ήταν παρών σε περιστατικά απειλών», είπε.

Σε σχέση με πληροφορίες που λάμβανε το σχολείο για καταγγελίες στην αστυνομία, η μάρτυρας επανέλαβε πολλές φορές ότι δεν γνώριζε τι πραγματικά είχε συμβεί.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τι είχε συμβεί. Μεταφέρω μόνο ό,τι μου είχαν πει», ανέφερε, ενώ όταν ο συνήγορος της υπέδειξε ότι η θέση της υπεράσπισης είναι πως ουδέποτε έγινε οποιαδήποτε καταγγελία στην αστυνομία, απάντησε: «Δεν μπορώ να ξέρω τι πραγματικά έγινε».

Σύγκρουση για τις προσωπικές εκτιμήσεις

Έντονη ήταν και η αντιπαράθεση γύρω από τις εκτιμήσεις της για τη συμπεριφορά του παιδιού.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι ο Στυλιανός παρουσίαζε δυσκολίες που δεν μπορούσαν να αποδοθούν μόνο σε ελλειμματική προσοχή, λέγοντας πως «υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα ζωηρό παιδί και σε ένα παιδί που παρουσιάζει επιπρόσθετες δυσκολίες».

Όταν ο συνήγορος της υπέδειξε ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι δυσκολίες, εκείνη συμφώνησε, ωστόσο αργότερα απέδωσε τη συμπεριφορά του παιδιού στο ότι ήταν συναισθηματικά φορτισμένο και δεν γνώριζε πώς να εκφράσει όσα βίωνε.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε μία από τις πιο έντονες στιγμές της διαδικασίας.

«Μα δεν είμαστε εδώ για να διατυπώνετε τέτοιες απόψεις. Επιμένετε να εκφράζετε γνώμη για το παιδί», της είπε ο συνήγορος υπεράσπισης.

«Επιμένω στη θέση μου», απάντησε η μάρτυρας.

Η αναφορά στο μαχαίρι και η παρέμβαση του Δικαστηρίου

Σε άλλο σημείο της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης αμφισβήτησε τις αναφορές της για περιστατικό κατά το οποίο ο Στυλιανός είχε μεταφέρει μαχαίρι στο σχολείο, υποδεικνύοντάς της ότι, σύμφωνα με την περιγραφή της, άφησε το παιδί να κρατά το μαχαίρι και ασχολήθηκε με τα υπόλοιπα παιδιά.

Η μάρτυρας εξήγησε ότι εκείνη την ώρα υποδεχόταν τους μαθητές στην τάξη και πως τελικά κατάφερε να αφαιρέσει το μαχαίρι χωρίς να υπάρξει κίνδυνος.

Όταν η εξέταση επεκτάθηκε σε υποθετικά σενάρια για αντικείμενα μέσα στη σχολική τάξη που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής υπέβαλε ένσταση, με τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου να τη δέχεται, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη γραμμή εξέτασης δεν σχετιζόταν με τα επίδικα ζητήματα.

Εξάλλου, αντιπαράθεση υπήρξε και για τις αναφορές της μάρτυρος περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η νηπιαγωγός παραδέχθηκε ότι δεν είχε προσωπική γνώση για οποιοδήποτε περιστατικό, λέγοντας ότι οι πληροφορίες προέρχονταν από τρίτους και από εκφράσεις που χρησιμοποιούσε ο Στυλιανός όταν θύμωνε.

Ο συνήγορος της υπέδειξε ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει αν το παιδί είχε ακούσει αυτές τις εκφράσεις στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω με βεβαιότητα από πού τις άκουσε. Εγώ σχημάτισα αυτή την εντύπωση», απάντησε.

«Εσείς έχετε τη δική σας θέση και εγώ τη δική μου»

Η διαδικασία κορυφώθηκε όταν η υπεράσπιση έθεσε τη θέση της ότι όσα είχε αναφέρει ο Στυλιανός στη μάρτυρα για τη μητέρα του «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Αυτή είναι η δική σας θέση», απάντησε η νηπιαγωγός.

Όταν ο συνήγορος επέμεινε ότι οι αναφορές αυτές δεν ήταν αληθείς, η μάρτυρας δήλωσε: «Από όσα γνώριζα, από τις πληροφορίες που είχα και από όσα είχαν αναφερθεί, δεν έχω λόγο να θεωρήσω ότι ήταν ψευδή».

«Άρα διαφωνείτε», της είπε ο συνήγορος.

«Βεβαίως. Εσείς έχετε τη δική σας θέση και εγώ τη δική μου», κατέληξε η μάρτυρας.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, στις 11:00, με την αντεξέταση της μάρτυρος από τον δικηγόρο της 2ης κατηγορούμενης, μητέρας του Στυλιάνου.

Η υπόθεση, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, με το Δικαστήριο να εξετάζει πιθανές ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στο κατά πόσο υπήρξαν περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης εντός της οικογένειας, εάν η μητέρα γνώριζε σχετικά περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και στο κατά πόσον οι αρμόδιοι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αξιολόγησαν και χειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.

ΚΥΠΕ