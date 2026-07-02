Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας βρέθηκε σήμερα η όγδοη κατά σειρά μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου. Πρόκειται για άλλη μια νηπιαγωγό του αδικοχαμένου παιδιού, η οποία ήταν η δασκάλα του την σχολική χρονιά 2009-10.

Ο Στυλιανός εκείνη την περίοδο ήταν σχεδόν 5 χρονών και πήγαινε προδημοτική. Οι δύο καταθέσεις που έδωσε η μάρτυρας στον ποινικό ανακριτή το 2020 αναδεικνύουν εκ νέου την επιθετική και επικίνδυνη συμπεριφορά του για τους συμμαθητές, τους δασκάλους, αλλά και τον εαυτό του. Αυτά, κατά τη δική της εκτίμηση, πήγαζαν από γεγονότα που συνέβαιναν στο σπίτι του.

Η μαρτυρία της φέρνει στο φως και κατ’ ισχυρισμόν τάσεις αυτοκαταστροφής του αδικοχαμένου Στυλιανού από πολύ μικρή ηλικία, αφού μόλις 5 ετών φέρεται να επιχειρούσε να κάνει κακό στον εαυτό του, χτυπώντας το κεφάλι του στον τοίχο, τραβώντας τα μαλλιά του και τρυπώντας τα δάχτυλα του με καρφίτσες.

Τη δική της σημασία έχει συγκεκριμένη αναφορά στην περίοδο που ο Στυλιανός είχε πια μεγαλώσει. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι σύμφωνα με όσα είχε ακούσει τα επόμενα χρόνια από τη λογοθεραπεύτρια του, ο Στυλιανός είχε ηρεμίσει και δεν εμφάνιζε πλέον βίαιη συμπεριφορά.

Βία, απειλές και τάσεις αυτοκαταστροφής

Στο πρώτο μέρος της κατάθεσής της στον ποινικό ανακριτή στις 17/2/20, η μάρτυρας ΠΑ είπε ότι από τις πρώτες μέρες που ανέλαβε την τάξη του Στυλιανού ανησύχησε. Αναφέρθηκε σε περιστατικό όπου ο Στυλιανός ήρθε στο σχολείο κρατώντας επάνω του ένα μαχαίρι. Σύμφωνα με την κατάθεση, η μητέρα του Στυλιανού όταν τον κατέβασε στο σχολείο ψιθύρισε στην μάρτυρα και τότε δασκάλα του ότι το παιδί της έχει πάνω του ένα μαχαίρι και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο Στυλιανός εκείνη την ημέρα φέρεται να αρνιόταν να παραδώσει το μαχαίρι στην δασκάλα του και στη συνέχεια το έστρεψε εναντίον των συμμαθητών του και των εκπαιδευτικών. Η μάρτυρας πρόσθεσε ότι μετά από λίγη ώρα κατάφερε να του πάρει το μαχαίρι, ενώ η πρώτη της εντύπωση ήταν πως ο Στυλιανός εκείνη τη στιγμή πίστευε ότι επρόκειτο για παιχνίδι. Κληθείσα από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Ελένη Κωνσταντίνου, να περιγράψει το μαχαίρι που κρατούσε ο Στυλιανός, η μάρτυρας έκανε λόγο για ένα κουζινομάχαιρο μυτερό και όχι καμπυλωτό όπως είναι σήμερα τα συνηθισμένα.

Επιπλέον η μάρτυρας ΠΑ στην πρώτη της κατάθεση αναφέρθηκε και σε άλλες συμπεριφορές του Στυλιανού, όπως για παράδειγμα όταν κρεμάστηκε από κουρτίνα ή έριχνε καρέκλες και τραπέζια στα άλλα παιδάκια. Η τότε εκτίμησή της για τη συμπεριφορά του Στυλιανού ήταν ότι πήγαζε από πράγματα που συνέβαιναν στο σπίτι του. Πολλές φορές γονείς άλλων παιδιών, σύμφωνα με τη δασκάλα, διμαρτύρονταν για τη συμπεριφορά του Στυλιανού και το γεγονός ότι χτυπούσε τα δικά τους παιδιά. Προειδοποιούσαν μάλιστα ότι θα προχωρήσουν σε καταγγελία εναντίον του σχολείου, σε περίπτωση που η κατάσταση συνεχιζόταν ως είχε.

Όσον αφορά την εμφάνιση του Στυλιανού στο σχολείο, η μάρτυρας είπε πως κάποιες φορές τα ρούχα του ήταν βρόμικα, ενώ για την άσχημη μυρωδιά ανέφερε ότι τους χειμερινούς μήνες ήταν πιο έντονη σε σχέση με τους καλοκαιρινούς. Αναφέρθηκε σε ένα σακάκι το οποίο κατά την άποψη της φορούσε και στο χώρο της μάντρας όπου πήγαινε με τους γονείς του μετά το σχολείο και το οποίο φαίνεται να μην πλενόταν. Μίλησε επίσης για συγκεκριμένες εκφράσεις όπως «Εν να σε κάμω μαύρο», «εν να σε δέρω με τη ζώνη», «εν να σε βάλω φυλακή», τις οποίες χρησιμοποιούσε τακτικά ο Στυλιανός όταν ήταν σε αναστάτωση.

Η μάρτυρας ΠΑ επισήμανε επιπρόσθετα και περιστατικά στα οποία ο Στυλιανός προσπαθούσε να κάνει κακό στον εαυτό του. Σε κάποιες περιπτώσεις χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο, τραβούσε να μαλλιά του, ή έβαζε καρφίτσες στα δάχτυλα του.

Όταν η μάρτυρας είδε την μητέρα χτυπημένη

Στη δεύτερη κατάθεση της στον ποινικό ανακριτή στις 10/3/20, η μάρτυρας ΠΑ μίλησε για ένα περιστατικό όπου η μητέρα της είπε πως ο άντρας της την χτύπησε. Εκείνη τη μέρα, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο Στυλιανός πήγε στην τάξη πολύ λυπημένος. Η μητέρα εκμυστηρεύτηκε στη δασκάλα ότι ο σύζυγος της την χτύπησε, ενώ η μάρτυρας την είδε με τραύμα στα χείλη και μώλωπα στο πόδι. Παράλληλα, η μητέρα ισχυρίστηκε ότι δεν ξυλοκοπήθηκε μπροστά στα παιδιά και πως εκείνα κοιμόντουσαν. Όταν πήγε η δασκάλα στην τάξη, η βοηθός της ανέφερε ότι ο Στυλιανός της είχε ήδη περιγράψει τι έγινε. Σύμφωνα με όσα είπε πως της μετέφερε το παιδί, ο πατέρας έριξε τούρτα στη μητέρα και την κλωτσούσε.

Η δασκάλα υποστήριξε στη συμπληρωματική της κατάθεση ότι φαινόταν ένα παιδάκι διαλυμένο και ότι καλά – καλά δεν μπορούσε να τους μιλήσει. Προσπαθούσε να περπατήσει, σκουντουφλούσε και έπεφτε στο πάτωμα, κάτι που δεν παρατηρήθηκε σε άλλες περιπτώσεις. Τις επόμενες ημέρες, ο Στυλιανός εξακολουθούσε να είναι σε κακή κατάσταση, ωστόσο, όσο περνούσαν οι μέρες γινόταν όλο και καλύτερα.

Η εκπαιδευτικός κατέθεσε ότι εκείνη την μέρα παρότρυνε την μητέρα να πάει στην Αστυνομία και να καταγγείλει το σύζυγο της. Η ίδια της απάντησε πως θα το κάνει και ακολούθως η δασκάλα για να βεβαιωθεί κάλεσε τον αστυνομικό σταθμό της περιοχής για να ρωτήσει αν πέρασε από εκεί η μητέρα. Η Αστυνομία τη διαβεβαίωσε πως πράγματι η μητέρα είχε πάει από εκεί.

«Να πέσω να σκοτωθώ, να πεθάνω να ησυχάσω»

Σε άλλο σημείο της συμπληρωματικής της κατάθεσης το 2020, η τότε δασκάλα μίλησε για ένα περιστατικό στο οποίο ο Στυλιανός έφυγε από το σχολείο και ξεκίνησε να ανεβαίνει το βουνό. Σύμφωνα με την μάρτυρα, του ζήτησε να επιστρέψει και να μη συνεχίσει να ανεβαίνει το βουνό για να μην χτυπήσει. Το παιδί φέρεται να της απάντησε «Να πέσω να σκοτωθώ, να πεθάνω να ησυχάσω».

Η εκπαιδευτικός εκτίμησε ότι τα λόγια αυτά δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να σκεφτεί μόνο του ένα αγόρι στην ηλικία των 5 ετών, εκτιμώντας ότι παρέπεμπε ίσως σε λόγια που είχε ακούσει από την μητέρα του, όταν αυτή δεχόταν βία από τον πατέρα του.

Οι τυχαίες συναντήσεις και ο Στυλιανός όταν μεγάλωσε

Στο τέλος της συμπληρωματικής κατάθεσης, η μάρτυρας σημείωσε ότι μετά την μετάβαση του στο δημοτικό, δεν είχε επαφές μαζί του. Οι μόνες περιπτώσεις που τον είδε ήταν όταν είχε μεγαλώσει και τον βρήκε τυχαία σε φούρνο. Όπως είπε, στις συναντήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιος μαζί της.

Στη συνέχεια, εμφανώς συγκινημένη, είπε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι σε τυχαία συνάντηση που είχε τον Ιούνιο του 2015 με τη λογοθεραπεύτρια του, της ανέφερε πως ο Στυλιανός είχε ηρεμίσει και πως δεν εμφάνιζε πλέον βίαιη συμπεριφορά.

Οι γονείς και η ψυχολόγος στο σχολείο

Για τον πατέρα, η μάρτυρας είπε πως ήταν απρόσιτος και πως δεν ήθελε να έχει επαφή με το σχολείο. Για την μητέρα, σημείωσε ότι φαινόταν να έχει αποδεχτεί τη μοίρα της και παρέμενε εξαρτημένη από τον σύζυγο της οικονομικά. Επιπλέον, η εκπαιδευτικός αναφέρθηκε σε άλλη μια περίπτωση όπου ο Στυλιανός ήταν πολύ λυπημένος στο σχολείο και που φέρεται να είπε στη λογοθεραπεύτρια του ότι ο πατέρας του χτυπά τη μητέρα του, ότι δεν τον θέλει και τον μισεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μάρτυρας μίλησε και για καλές στιγμές, φέρνοντας ως παράδειγμα μια μέρα που η οικογένεια διοργάνωσε πάρτι για τη γιορτή του Αγίου Στυλιανού και το παιδί πήγε στο σχολείο ενθουσιασμένο.

Η ΠΑ είναι η εκπαιδευτικός που ανέλαβε πρωτοβουλία για να κληθεί στο σχολείο εκπαιδευτική ψυχολόγος. Η ψυχολόγος είπε ότι ο Στυλιανός και όλη η οικογένεια χρειάζονταν στήριξη. Η μάρτυρας είχε ζητήσει την έγκριση συνοδού για τον Στυλιανό καθημερινά, αλλά δεν εγκρίθηκε. Το επόμενο διάστημα η ψυχολόγος συνέχισε να πηγαίνει στο σχολείο με σκοπό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Η αντεξέταση της νηπιαγωγού από τους συνήγορους υπεράσπισης των εννέα κατηγορουμένων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11π.μ.