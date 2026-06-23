Ποινή φυλάκισης 24 μηνών επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού σε κατηγορούμενο, ο οποίος, μετά από ακροαματική διαδικασία, κρίθηκε ένοχος σε κατηγορίες που αφορούν κλοπή, διάρρηξη κατοικίας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, κλοπή από κατοικία, καθώς και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων και κλεπταποδοχή. Η αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται στις €4.400.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε σε απολογία και επέλεξε να καταθέσει ενόρκως, ενώ δεν προσκομίστηκε επιπρόσθετη μαρτυρία από την πλευρά της υπεράσπισης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου και από τη μαρτυρία που προσκόμισε η Κατηγορούσα Αρχή, εκπροσωπούμενη από τον Δημόσιο Κατήγορο Πανίκο Αρβραμμίδη, προκύπτει ότι η επίδικη οικία αποτελούσε κατοικία του παραπονούμενου και της οικογένειάς του στη Λεμεσό. Δεν επρόκειτο για εγκαταλελειμμένο ή ερημωμένο υποστατικό αλλά για οικία που ήταν επιπλωμένη και εξοπλισμένη, διέθετε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα. Οι ιδιοκτήτες τη χρησιμοποιούσαν και την επισκέπτονταν τα Σαββατοκύριακα.

Την 7η Δεκεμβρίου 2025, οι ιδιοκτήτες αναχώρησαν για τη Λευκωσία και, αφού προηγουμένως ασφάλισαν τις πόρτες και τα παράθυρα, αποχώρησαν από την κατοικία. Κατά τον χρόνο αναχώρησης, στο εσωτερικό της οικίας βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, μία τηλεόραση, ένα μεγάλο χαλί, ένα σετ μπρούτζινων φλιτζανιών καφέ, τέσσερα ασημένια μπολ, ένα κολιέ με άσπρες και ροζ πέρλες και ένας στεγνωτήρας μαλλιών.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2025, ο κατηγορούμενος αναζητούσε υποστατικό στο οποίο θα μπορούσε να διανυκτερεύσει και, όπως φαίνεται, κατέληξε σε μία κατοικία που θεώρησε «βολική». Αφού προσέγγισε το υποστατικό και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε φως και δεν φαινόταν παρουσία ενοίκων, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και στη συνέχεια μετέβη στην πίσω πλευρά της οικίας. Τελικά εισήλθε από παράθυρο, το οποίο ήταν μεν κλειστό αλλά όχι κλειδωμένο.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, η οικία φαίνεται να μετατράπηκε προσωρινά σε χώρο διαμονής. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο σπίτι για τρεις ημέρες, κατά τις οποίες κοιμόταν στον καναπέ, έκανε μπάνιο, έτρωγε και έπινε καφέ, σαν να επρόκειτο για κανονική καθημερινότητα.

Μάλιστα, είχε αφαιρέσει και τα κλειδιά της οικίας, χρησιμοποιώντας τα για να εισέρχεται και να εξέρχεται κανονικά.

Η κατάσταση αποκαλύφθηκε όταν οι ιδιοκτήτες επέστρεψαν στις 15 Δεκεμβρίου και διαπίστωσαν ακαταστασία και απουσία αντικειμένων. Αφού αντιλήφθηκαν ότι είχε προηγηθεί διάρρηξη, εγκατέστησαν κάμερα ασφαλείας στο σαλόνι, κατόπιν συμβουλής της Αστυνομίας. Την ίδια ημέρα, η κάμερα κατέγραψε την παρουσία προσώπου εντός της οικίας να κρατά φανάρι, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ειδοποίηση των αρχών.

Η Αστυνομία μετέβη στον χώρο και, παρότι αρχικά δεν εντόπισε κανέναν, στη συνέχεια, κατόπιν έρευνας, εντόπισε τον κατηγορούμενο στο χώρο του αποχωρητηρίου, δίπλα από το καθιστικό. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν ο ένοικος της κατοικίας και υποστήριξε ότι εισήλθε απλώς για να διανυκτερεύσει, ισχυρισμός ο οποίος δεν έγινε αποδεκτός από το Δικαστήριο. Ανέφερε επίσης ότι είναι Σύρος και ότι εισήλθε στην Κυπριακή Δημοκρατία τον Δεκέμβριο του 2018 μέσω θαλάσσης, από την Τουρκία προς τις κατεχόμενες περιοχές.