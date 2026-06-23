Μελετημένος ως προς την επικοινωνιακή στρατηγική του, αλλά με βαθμό πειστικότητας που ανάγεται στην υποκειμενική κρίση του καθενός, παρουσιάστηκε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος της εκτελεστικής εξουσίας με συγκεκριμένες αναφορές επιχείρησε να πλήξει την εγκυρότητα του πορίσματος των λειτουργών επιθεώρησης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αλλά δεν το έκανε άτσαλα.

Αν και αναλύοντας τις επτά περιπτώσεις που του αποδίδονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, έκανε λόγο για καταπάτηση του δικαιώματός του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, θέτοντας και ζητήματα ερμηνευτικής προσέγγισης του ποινικού δικαίου, εντούτοις, δεν απαξίωσε την Αρχή, ούτε της απέδωσε σκοπιμότητα.

Στην κατακλείδα της μακροσκελούς ομιλίας του, χρέωσε στην Αρχή «έλλειψη της απαιτούμενης ισχυρής βούλησης να αντισταθούν στον λαϊκισμό, την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι λαϊκοί δικαστές, οι δολοφόνοι χαρακτήρων και κακόβουλοι χρήστες του διαδικτύου».

Ο Αναστασιάδης, δεν απέφυγε την παγίδα του ειρωνικού σχολιασμού όταν τοποθετήθηκε για την υπόθεση του δημοσιεύματος του OCCRP (2019) που άφηνε σκιές για τον τέως Πρόεδρο και ανάμειξή του σε μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα μαύρου χρήματος Ρώσων ολιγαρχών.

Τότε ο Αναστασιάδης είχε καλέσει δημοσίως την -τέως πλέον- προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ να κάνει έρευνα για να φανεί τι ισχύει. Αυτή ακριβώς η παρέμβαση κρίθηκε αθέμιτη και ενδεχομένως ποινικά κολάσιμη από την Ανεξάρτητη Αρχή. Ο τέως Πρόεδρος, λοιπόν, σχολίασε με δόση ειρωνείας την εν λόγω κατάληξη της Αρχής, αφού θεώρησε ότι είχε κάθε δικαίωμα να καλέσει δημοσίως με τοποθέτησή του να γίνει μια έρευνα που αφορούσε το άτομό του.

Μάλιστα, όταν στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο Νίκος Αναστασιάδης είπε πως ζητεί να ερευνηθεί από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για το πόρισμα, σχολίασε με νόημα πως «ελπίζω με αυτό που λέω να μην θεωρηθεί ότι κάνω αθέμιτη παρέμβαση». Ούτε και σ΄ αυτή την περίπτωση, όμως, ξέφυγε από το πλαίσιο υποπίπτοντας στο σφάλμα να απαξιώσει το έργο της Αρχής με άμεσες αναφορές ή να της χρεώσει σκοτεινά κίνητρα.

Επιπλέον, περιορίστηκε στην ανάλυση της ανακοίνωσης για το πόρισμα, χωρίς να εισέλθει σε λεπτομέρειες από τη δική του κατάθεση, δίδοντας δικαιώματα να κατηγορηθεί ότι επηρεάζει την υπό εξέλιξη διαδικασία.

Αντίθετα, για τον Μακάριο Δρουσιώτη δεν επέδειξε καθόλου τακτ. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε αναφορές για να τεκμηριώσει τη γνωστή του θέση ότι ο συγγραφέας του βιβλίου «Κράτος Μαφία» στηρίζεται σε σενάρια.

Επιστράτευσε, μάλιστα, τις περιορισμένες αναφορές που κάνει στο βιβλίο η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, προκειμένου να στηρίξει τη θέση του περί «συκοφαντικών ισχυρισμών του συγγραφέα», όπως ήταν μια από τις χαρακτηριστικές του αναφορές. Ασφαλώς, ο τέως ανώτατος αξιωματούχος της εκτελεστικής εξουσίας φρόντισε να τονίσει πως κανένας ισχυρισμός του Δρουσιώτη για αθέμιτο πλουτισμό δεν τεκμηριώνεται από το πόρισμα.

Ο Αναστασιάδης δεν έμεινε μέχρι εκεί. Ανέφερε ότι ο Δρουσιώτης πρέπει να διωχθεί στη βάση του άρθρου 22 του Νόμου που διέπει τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και συγκεκριμένα για το αδίκημα της παροχής ψευδών πληροφοριών. Αδίκημα το οποίο, όπως ανέφερε και ο Αναστασιάδης, επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι και τρία χρόνια και πρόστιμο έως και €50.000 (ή και τις δυο αυτές ποινές μαζί).

Υπήρχαν στιγμές κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους που ο Αναστασιάδης ανέβασε τόνους, στην προσπάθεια του να πείσει για τις θέσεις του, χωρίς βέβαια να ξεφύγει. Γενικώς έδειξε να διατηρεί αυτοέλεγχο.

Από τα όσα είπε, απαντώντας στα ερωτήματα, ξεχώρισε η αναφορά του πως ακόμη και αν τίθεται θέμα ασυλίας του (βλ. άρθρο 45 του Συντάγματος) ο ίδιος είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι πρέπει προκειμένου αυτή να αρθεί. Επανέλαβε πως θέλει να προχωρήσουν οι διαδικασίες, να ελεγχθεί ποινικά, για να κλείσει όσο το δυνατόν νωρίτερα το θέμα.

Ο Νίκος Αναστασιάδης προσήλθε στις κτηριακές εγκαταστάσεις της δημοσιογραφικής «Εστίας» ακριβώς 10 λεπτά πριν από την προκαθορισμένη ώρα της συνέντευξης Τύπου. Η δε αίθουσα Τύπου ήταν γεμάτη από λειτουργούς του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου. Περίμενε με υπομονή τους φωτορεπόρτερ να λάβουν φωτογραφίες και άρχισε την ομιλία του ακριβώς στις 11:01.

Αποχωρώντας, κοντοστάθηκε για λίγο μιλώντας με έναν εκ των παρευρισκόμενων δημοσιογράφων κάνοντας διευκρινίσεις για μια στιχομυθία που είχαν κατά τη συνέντευξη Τύπου, αλλά ο τέως Πρόεδρος δεν είχε διάθεση να το συζητήσει για πολύ, αποχαιρετώντας ευγενικά κι αποχωρώντας με τη συνοδεία του.