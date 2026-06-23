Τα ταξίδια και τους Ρώσους ολιγάρχες μπέρδεψε ο Νίκος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης που παρέθεσε σήμερα το πρωί.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι πτήσεις που συνδέθηκαν με τον Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ και τον Λεονίντ Λεμπέντεφ, ο Νίκος Αναστασιάδης ξεκίνησε να αφηγείται την ιστορία για τον δεύτερο.

Όπως ανέφερε, θα μετέβαινε στη Γαλλία, όπου εκείνη τη μέρα γινόταν απεργία. Πρόσθεσε ότι το αεροπλάνο του κ. Λεμπέντεφ θα μεταφερόταν για σέρβις στη Γενεύη και εκείνος προθυμοποιήθηκε να τον μεταφέρει στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο αεροδρόμιο για ιδιωτικά αεροσκάφη.

«Μετέβηκα, διασώζοντας έτσι χρήματα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Πού είναι το πρόβλημα;», διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος του, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, του ψιθύρισε κάτι στο αυτί, με τον Νίκο Αναστασιάδη να ρωτά τη δημοσιογράφο αν η ερώτησή της αφορούσε τον Ριμπολόβλεφ. Εξήγησε ότι η περίπτωση του Ριμπολόβλεφ είναι εντελώς διαφορετική και αφορούσε μια έκτακτη επάνοδό του στην Κύπρο.

Ακολούθως, επισήμανε τις αναφορές που υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα στο πόρισμα των Λειτουργών Επιθεώρησης, καθώς και τη δική του θέση ότι υπήρξε σύγχυση σε σχέση με κατ’ ισχυρισμόν αντάλλαγμα και τη σύλληψη της Ριμπολόβλεβα.

Σε άλλη επισήμανση δημοσιογράφου ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς κατέγραψε τη μη προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων προς τεκμηρίωση του ισχυρισμού της πλευράς Αναστασιάδη ότι τα έξοδα της πτήσης κάλυψε ο φίλος του, Κρις Λαζαρής, ο τέως ΠτΔ απάντησε ότι εκείνος που πρέπει να προσκομίζει στοιχεία είναι αυτός που κατηγορεί και όχι αυτός που κατηγορείται.

«Πρώτη φορά ακούω ότι, όταν σε αποκαλέσουν ελέφαντα, θα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας», είπε καταληκτικά για το συγκεκριμένο θέμα.

ΕΜ