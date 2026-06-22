Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του στις παγωμένες πλαγιές του Έβερεστ, η σορός του ορειβάτη που έγινε γνωστός παγκοσμίως ως «Green Boots» αναμένεται να μεταφερθεί επιτέλους στην πατρίδα του.

Οι ινδικές Αρχές ξεκίνησαν μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη επιχείρηση ανάκτησης της σορού από τη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» του υψηλότερου βουνού του κόσμου, σε υψόμετρο περίπου 8.500 μέτρων. Η επιχείρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2026 και θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές που έχουν οργανωθεί ποτέ στο Έβερεστ.

Επί 3- χρόνια χρόνια η σορός του «Green Boots» αποτελούσε σημείο αναφοράς για χιλιάδες ορειβάτες που επιχειρούσαν την ανάβαση από τη βορειοανατολική διαδρομή μέσω Θιβέτ -είχε μετατραπεί σε ένα από τα πιο γνωστά αλλά και μακάβρια σύμβολα του βουνού.

Ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο

Παρά το γεγονός ότι ο «Green Boots» έχει γίνει θρύλος στην ορειβατική κοινότητα, η πραγματική του ταυτότητα εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις.

Για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι πρόκειται για τον Ινδό ορειβάτη Τσεβάνγκ Πάλτζορ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια καταστροφικής αποστολής του 1996. Ωστόσο, πρόσφατα έγγραφα της Ινδο-Θιβετιανής Συνοριακής Αστυνομίας (ITBP) αναφέρουν ότι η σορός ανήκει στον επίσης Ινδό ορειβάτη Ντόρτζε Μορούπ.

Και οι δύο άνδρες συμμετείχαν στην ίδια αποστολή και πέθαναν κοντά στην κορυφή του Έβερεστ την ίδια ημέρα, γεγονός που τροφοδότησε επί δεκαετίες τη σύγχυση γύρω από την ταυτότητα του «Green Boots».

Η επικείμενη ανάκτηση της σορού ενδέχεται να δώσει οριστικές απαντήσεις σε ένα μυστήριο που απασχολεί την ορειβατική κοινότητα εδώ και 30 χρόνια.

Η τραγωδία του 1996

Ο «Green Boots» συνδέθηκε με μία από τις πιο γνωστές ορειβατικές τραγωδίες στην ιστορία του Έβερεστ.

Τον Μάιο του 1996, μια αιφνίδια χιονοθύελλα έπληξε ομάδες ορειβατών που επιχειρούσαν να φτάσουν στην κορυφή, προκαλώντας δεκάδες θανάτους και μετατρέποντας την αποστολή σε μία από τις φονικότερες στην ιστορία του βουνού.

Η σορός του ορειβάτη, που έμεινε γνωστός ως «Green Boots» από τις πράσινες μπότες ορειβασίας του / Φωτογραφία αρχείου: Wikimedia Commons.

Η σορός του βρέθηκε σε μια μικρή βραχώδη εσοχή, λίγα μόλις εκατοντάδες μέτρα κάτω από την κορυφή. Το όνομα «Green Boots» προήλθε από τις χαρακτηριστικές πράσινες ορειβατικές μπότες που φορούσε, οι οποίες παρέμεναν ορατές ακόμη και κάτω από το χιόνι.

Για χιλιάδες αναρριχητές, το σημείο αποτέλεσε για χρόνια ένα άτυπο ορόσημο κατά την ανάβαση προς την κορυφή.

Μια από τις δυσκολότερες επιχειρήσεις ανάκτησης σορού στον κόσμο

Η ανάκτηση μιας σορού σε τέτοιο υψόμετρο αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη διαδικασία.

Στη «ζώνη θανάτου», πάνω από τα 8.000 μέτρα, η ποσότητα διαθέσιμου οξυγόνου μειώνεται δραματικά, ενώ οι ακραίες θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και το δύσβατο έδαφος καθιστούν κάθε επιχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Σύμφωνα με το σχέδιο των ινδικών Αρχών τουλάχιστον έξι έμπειροι Σέρπα θα συμμετάσχουν στην αποστολή. Θα χρειαστεί επίσης συντονισμός με τις κινεζικές Αρχές, καθώς η σορός βρίσκεται στην πλευρά του Θιβέτ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει έως και 40 ημέρες και να κοστίσει περισσότερα από 150.000 δολάρια.

Το δίλημμα των σορών των ορειβατών στο Έβερεστ

Υπολογίζεται ότι περίπου 200 σοροί ορειβατών παραμένουν ακόμη στο Έβερεστ, καθώς η ανάκτησή τους θεωρείται συχνά αδύνατη ή υπερβολικά επικίνδυνη.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις τα τελευταία χρόνια σχετικά με το κατά πόσο οι νεκροί ορειβάτες πρέπει να παραμένουν στο βουνό ή να επιστρέφουν στις οικογένειές τους.

Για πολλούς συγγενείς, η επιστροφή μιας σορού προσφέρει τη δυνατότητα να κλείσει ένας κύκλος πένθους που παραμένει ανοιχτός για δεκαετίες. Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν ότι οι νεκροί ορειβάτες θα πρέπει να παραμένουν στο βουνό που επέλεξαν να κατακτήσουν.

Η επιχείρηση για τον «Green Boots» αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο όχι μόνο για την ιστορία του Έβερεστ, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πλέον οι ανθρώπινες απώλειες στο υψηλότερο σημείο του πλανήτη.

Πηγή: iefimerida.gr