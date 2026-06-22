Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός πυροβολισμών που σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας μέσα σε σχολείο στην πόλη Τακλομπάν των Φιλιππίνων.

GRAPHIC: Multiple shots fired as students shelter in place during shooting at school (SJNHS) in Tacloban, Philippines.



One suspect was taken into custody and another remains at large.



At least 3 dead, 5 injured, police say. pic.twitter.com/tFM5SjaMJ9 June 22, 2026

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9 π.μ. (τοπική ώρα) εντός του σχολικού χώρου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους υπόπτους, ένα παιδί συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό, ενώ ένας άλλος ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με μια αρχική αναφορά από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αμέσως μόλις έλαβαν πληροφορίες για τους πυροβολισμούς. Επιβεβαίωσαν ότι οκτώ άτομα χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς. Τρία θύματα πέθαναν, ενώ πέντε άλλα υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ιατρικές εγκαταστάσεις για νοσηλεία.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ταυτότητες των θυμάτων.

Έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου υπόπτου.

School Shooting Philippines



Multiple suspected gunmen have opened fired at the San Jose National High School in Tacloban City.



At least three fatalities have been reported. One of the alleged shooters was apprehended by authorities with the help of nearby locals… June 22, 2026

skai.gr