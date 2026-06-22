Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός πυροβολισμών που σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας μέσα σε σχολείο στην πόλη Τακλομπάν των Φιλιππίνων.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9 π.μ. (τοπική ώρα) εντός του σχολικού χώρου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους υπόπτους, ένα παιδί συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό, ενώ ένας άλλος ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.
Σύμφωνα με μια αρχική αναφορά από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αμέσως μόλις έλαβαν πληροφορίες για τους πυροβολισμούς. Επιβεβαίωσαν ότι οκτώ άτομα χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς. Τρία θύματα πέθαναν, ενώ πέντε άλλα υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ιατρικές εγκαταστάσεις για νοσηλεία.
Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ταυτότητες των θυμάτων.
Έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου υπόπτου.