Σε κλοιό ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Γαλλία: Κόκκινος συναγερμός, θάνατοι και κλείσιμο σχολείων

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, με σχεδόν τις μισές διοικητικές περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού». Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν ήδη τους 40°C σε αρκετές περιοχές, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα μετά τον φονικό καύσωνα του 2003, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 15.000 ανθρώπους.

Οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, ενώ χιλιάδες μαθητές θα αποχωρούν νωρίτερα από τα μαθήματά τους. Παράλληλα, καταγράφηκαν οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες.

Η κυβέρνηση έχει θέσει σε επιφυλακή υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στρατιωτικές μονάδες για την αντιμετώπιση πιθανών δασικών πυρκαγιών, ενώ σε ορισμένες περιοχές απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Προβλήματα στις μεταφορές και ακυρώσεις δρομολογίων

Ο ακραίος καύσωνας προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Στη Γαλλία, η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF έχει ακυρώσει δεκάδες δρομολόγια, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο παραμορφώσεων στις γραμμές και βλαβών στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και στο Βέλγιο, όπου ακυρώθηκαν ορισμένα δρομολόγια αιχμής προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τεχνικών προβλημάτων στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία σε κατάσταση επιφυλακής

Στην Ισπανία, οι μετεωρολογικές Αρχές εξέδωσαν κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για μεγάλο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44°C σε ορισμένες περιοχές.

Η Ιταλία έχει θέσει οκτώ μεγάλες πόλεις σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» λόγω του καύσωνα, καθώς ο υδράργυρος παραμένει σταθερά πάνω από τους 35°C. Στη Ρώμη, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν σκιά και δροσιά, καθώς οι συνθήκες γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες.

Στη Βρετανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 38-39°C, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρίψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο.

Πίεση σε υγεία και υποδομές

Ο καύσωνας αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανές ελλείψεις νερού και νέες διαταραχές στις μεταφορές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η ακραία ζέστη αποτελεί έναν από τους πλέον υποτιμημένους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και εργαζόμενους που εκτίθενται στον ήλιο.

Η κλιματική αλλαγή πίσω από τα ακραία φαινόμενα

Σύμφωνα με επιστήμονες και μετεωρολόγους το κύμα καύσωνα ενισχύεται από θερμές αέριες μάζες που μεταφέρονται από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και εγκλωβίζονται από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων δημιουργώντας το φαινόμενο του «θερμικού θόλου».

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα κύματα καύσωνα ολοένα συχνότερα, εντονότερα και πιο παρατεταμένα, αυξάνοντας τις προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες.

iefimerida.gr