Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αίτιο είναι ο «θερμικός θόλος» που εγκλωβίζει εξαιρετικά θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως 45°C στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα έχει μεγάλη διάρκεια και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Γαλλία: 26 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό

Στη Γαλλία, η Météo-France έχει θέσει 26 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται καθημερινά.

⬇️ Aperçu des températures maximales prévues les 3 prochains jours. pic.twitter.com/4Yjqdq1DPq June 17, 2026

Για την Πέμπτη προβλέπονται έως 38°C στη Νεβέρ, 37°C στο Παρίσι και στο Μπριβ, 36°C στη Λυών και 35°C στην Τουλούζη. Παράλληλα οι Αρχές εκφράζουν ανησυχία για την επιστροφή των λεγόμενων «τροπικών νυχτών», κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20°C, στερώντας από τον ανθρώπινο οργανισμό τη δυνατότητα φυσικής ανάκαμψης.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι έως την Κυριακή οι θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τους 40°C σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού.

Η κλιματολόγος Βαλερί Μασόν-Ντελμότ προειδοποιεί ότι τα σημερινά ρεκόρ ζέστης ενδέχεται να θεωρούνται συνηθισμένες ή ακόμη και «δροσερές» τιμές μετά το 2050, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση των ολοένα συχνότερων καυσώνων με την κλιματική αλλαγή.

Εξαιτίας του καύσωνα η SNCF ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει 71 δρομολόγια τρένων της Intercités από σήμερα έως τη Δευτέρα.

Γερμανία: Έως 40°C το Σαββατοκύριακο και ισχυρές καταιγίδες

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Γερμανία, όπου το αντικυκλωνικό σύστημα «Γοργίας» μεταφέρει θερμό και υγρό αέρα από τη βορειοδυτική Αφρική προς την Κεντρική Ευρώπη.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30°C στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα νοτιοδυτικά ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 36°C. Μέχρι το Σαββατοκύριακο οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν τοπικά ακόμη και τους 40°C.

Την ίδια ώρα, ο καύσωνας αναμένεται να συνδυαστεί με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και ευπαθείς πολίτες από τον καύσωνα, τονίζοντας ότι η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες θνησιμότητας που σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ιταλία: Πορτοκαλί και κίτρινες προειδοποιήσεις σε 17 πόλεις

Στην Ιταλία, η Πολιτική Προστασία και το υπουργείο Υγείας έχουν ήδη ενεργοποιήσει προειδοποιήσεις για ακραία θερμική καταπόνηση σε 17 μεγάλες πόλεις.

Πορτοκαλί συναγερμός για καύσωνα έχει εκδοθεί για πόλεις όπως η Μπολόνια, η Φλωρεντία, η Περούτζια και το Τορίνο, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 33 και 36 βαθμών Κελσίου, σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Σε κατάσταση κίτρινης προειδοποίησης βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Ρώμη, το Μιλάνο, η Νάπολη και η Βερόνα, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν και τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, ιδιαίτερα στη Σαρδηνία.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η θερμή αέρια μάζα από τη Σαχάρα θα ενισχυθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, με τη Φλωρεντία να βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις που ενδέχεται να προσεγγίσουν τους 40°C.

Θερμικός θόλος πάνω από την Ευρώπη

Οι ειδικοί αποδίδουν την ένταση και τη διάρκεια του φαινομένου σε έναν εκτεταμένο «θερμικό θόλο», ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων που λειτουργεί σαν καπάκι πάνω από την ατμόσφαιρα.

Ο θερμικός θόλος παγιδεύει τις θερμές αέριες μάζες κοντά στην επιφάνεια, εμποδίζοντας την ανάπτυξη νεφώσεων και την είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών. Το αποτέλεσμα είναι η συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας για πολλές ημέρες ή και εβδομάδες.

Οι προγνώσεις δείχνουν ότι οι πιο ακραίες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπου σε περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 45°C στις αρχές της επόμενης εβδομάδας!

Οι «τροπικές νύχτες» και ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες η αύξηση των τροπικών νυχτών, κυρίως στις μεγάλες πόλεις της Μεσογείου και της δυτικής Ευρώπης.

Όταν η θερμοκρασία παραμένει πάνω από τους 20°C καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ο ανθρώπινος οργανισμός αδυνατεί να ανακάμψει από τη θερμική καταπόνηση της ημέρας. Σύμφωνα με ειδικούς, οι συνεχόμενες θερμές νύχτες συνδέονται περισσότερο με την αυξημένη θνησιμότητα κατά τη διάρκεια των καυσώνων από ό,τι οι ίδιες οι μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες.

Το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο στα αστικά κέντρα λόγω της «αστικής θερμικής νησίδας», καθώς το τσιμέντο και η άσφαλτος αποθηκεύουν θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και την απελευθερώνουν αργά τη νύχτα.

Καθώς η Ευρώπη οδεύει προς το θερινό ηλιοστάσιο, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι η κορύφωση του καύσωνα βρίσκεται ακόμη μπροστά, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την ήπειρο.

iefimerida.gr