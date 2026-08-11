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Ένα από τα συχνότερα λάθη που κάνουμε το καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουμε τα τρόφιμα μετά τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ ή το μίνι μάρκετ.

Σίγουρα όταν ψωνίζετε έχει τύχει να μην πάτε κατευθείαν στο σπίτι και ο χρόνος που θα μεσολαβήσει από το ξεκίνημα του super market μέχρι την ώρα που φτάνετε στο σπίτι και βάζετε τα τρόφιμα στο ψυγείο να ξεπερνάει ακόμη και τη μία ώρα. Aντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος αυτός σε συνθήκες ζέστης είναι αρκετός ώστε να προκαλέσει αλλοίωση σε κάποιο τρόφιμο. Για το λόγο αυτό:

1. Περιορίστε το χρόνο έκθεσης τροφίμων ψυγείου ή κατάψυξης στη ζέστη.

2. Όταν ψωνίζετε, βάλτε στο καλάθι σας πρώτα τα προϊόντα που δεν αλλοιώνονται (κονσέρβες, ζυμαρικά, όσπρια, καφέ, ρύζι κ.λπ.) και στο τέλος τα ευπαθή, όπως γάλα, τυρί, γιαούρτι, κοτόπουλο, κρέας, ψάρι και γενικότερα προϊόντα ψυγείου και κατεψυγμένα.

3. Μετά τα ψώνια, πηγαίνετε κατευθείαν στο σπίτι για να φυλάξετε τα τρόφιμα που αγοράσατε.

4. Αποθηκεύστε σωστά στο ψυγείο.

Μη φορτώνετε με πολλά πράγματα το ψυγείο, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία του.

Μη στοιβάζετε το ένα τρόφιμο πάνω στο άλλο, γιατί εμποδίζετε την ομοιόμορφη ψύξη του.

Αποθηκεύετε τα ευπαθή προϊόντα ή αυτά που θέλετε να διατηρήσετε περισσότερο στο ψυχρότερο μέρος του ψυγείου (ψυχρότερα ράφια θεωρούνται αυτά που βρίσκονται κοντά στην κατάψυξη).

Επειδή στην πόρτα του ψυγείου η ψύξη δεν είναι τόσο δυνατή όσο στα υπόλοιπα μέρη του, προτιμάτε να βάζετε εκεί τα προϊόντα μακράς διαρκείας (π.χ. αναψυκτικά, μπίρες, χυμούς κ.λπ..).

(π.χ. αναψυκτικά, μπίρες, χυμούς κ.λπ..). Μην ανοιγοκλείνετε συνέχεια και μην αφήνετε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου.

Μην τοποθετείτε στο ψυγείο ζεστό φαγητό, αλλά αφήστε το πρώτα να κρυώσει.

Μη βάζετε κοντά μαγειρεμένα με ωμά τρόφιμα.

Όταν βγάζετε τρόφιμα από την κατάψυξη και αποψύχονται ποτέ μην τα ξαναψύξετε.

ygeiamou.gr