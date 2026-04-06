Μετά από μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, η αποθήκευση των τροφίμων στο ψυγείο μοιάζει εύκολη υπόθεση. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι τόσο απλή διαδικασία, καθώς η θερμοκρασία δεν παραμένει ίδια σε όλα τα σημεία του ψυγείου. Η σωστή τοποθέτηση των τροφίμων παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της φρεσκάδας και των θρεπτικών τους στοιχείων.

Ας δούμε ποια πέντε τρόφιμα καλό είναι να αποφεύγουμε να αποθηκεύουμε στην πόρτα του ψυγείου και ποια είναι η καταλληλότερη θέση για το καθένα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Γάλα

Παρότι η τοποθέτηση μεγάλων συσκευασιών γάλακτος στην πόρτα φαίνεται πρακτική, η θερμοκρασία εκεί είναι πιο υψηλή και ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο αλλοίωσης. Η καλύτερη επιλογή είναι να φυλάσσεται στο πίσω μέρος του ψυγείου, όπου η ψύξη είναι πιο σταθερή.

Αυγά

Αν και αρκετά ψυγεία διαθέτουν ειδικές θήκες για αυγά στην πόρτα, η θερμοκρασία στο σημείο αυτό παρουσιάζει διακυμάνσεις. Τα αυγά διατηρούνται καλύτερα σε εσωτερικό ράφι και μέσα στην αρχική τους συσκευασία, ώστε να προστατεύονται από υγρασία και οσμές.

Κρέας και πουλερικά

Τα ωμά προϊόντα, όπως το κρέας και τα πουλερικά, περιέχουν υγρά που ενδέχεται να μολύνουν άλλα τρόφιμα. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να τοποθετούνται στο χαμηλότερο ράφι του ψυγείου, καλά καλυμμένα ή σε σφραγισμένα δοχεία.

Φρούτα και λαχανικά

Τα ειδικά συρτάρια του ψυγείου προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες υγρασίας για τη σωστή διατήρηση φρούτων και λαχανικών. Τα φρούτα χρειάζονται χαμηλότερα επίπεδα υγρασίας, ενώ τα λαχανικά υψηλότερα, ώστε να παραμένουν φρέσκα για περισσότερο χρόνο.

Τυρί

Στα περισσότερα ψυγεία υπάρχει ειδικό συρτάρι για τυριά, συνήθως στο μεσαίο ή χαμηλότερο μέρος. Εκεί η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή χωρίς να προκαλείται πάγωμα, διατηρώντας ιδανικά τόσο τα τυριά όσο και τα αλλαντικά.

Τι μπορούμε να βάζουμε στην πόρτα του ψυγείου

Η πόρτα είναι κατάλληλη για τρόφιμα που αντέχουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας, όπως:

Σάλτσες (κέτσαπ, μαγιονέζα)

Έτοιμα ντρέσινγκ σαλάτας

Αναψυκτικά και χυμοί

Τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δεν επηρεάζονται εύκολα από μικρές αλλαγές θερμοκρασίας.

Συμπέρασμα

Η σωστή οργάνωση του ψυγείου δεν αφορά μόνο την τάξη, αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων. Με την κατάλληλη αποθήκευση γάλακτος, αυγών, κρέατος, φρούτων, λαχανικών και τυριών, μειώνεται ο κίνδυνος αλλοίωσης και διατηρείται η φρεσκάδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η πόρτα του ψυγείου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τρόφιμα που αντέχουν στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια στη διατροφή.

