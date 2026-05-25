Η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας αλλάζει πρόεδρο, αφού ο Ευθύμιος Δίπλαρος δεν ήταν υποψήφιος και δεν θα βρίσκεται στα έδρανα της Βουλής.

Προεκλογικά στον ΔΗΣΥ θεωρούσαν δεδομένο ότι στη θέση της προεδρίας της Επιτροπής παίρνει προβάδισμα η Σάβια Ορφανίδου.

Εάν λοιπόν η προεδρία της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής επιτροπής παραμείνει στον ΔΗΣΥ, κατά πάσα πιθανότητα πρόεδρος θα είναι η κ. Ορφανίδου.

Από τα μέλη της Επιτροπής, κατά την προηγούμενη σύνθεσή της, στο κοινοβούλιο παραμένει από πλευράς ΔΗΣΥ και ο Χαράλαμπος Πάζαρος.

Εκτός απροόπτου αναμένεται τώρα, η επιλογή του τρίτου βουλευτή του ΔΗΣΥ που θα συμπληρώσει την ομάδα του κόμματος στη συγκεκριμένη Επιτροπή.

Η λογική δείχνει σαφώς τον Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος ηγήθηκε ολόκληρου του τομέα ως υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, ωστόσο, προς το παρόν τουλάχιστον, το συγκεκριμένο σενάριο δεν επιβεβαιώνεται επίσημα.

Σε ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ, ο Χρίστος Χριστόφιας δεν έχει διεκδικήσει έδρα και ως εκ τούτου, δεν συνεχίζει στην Επιτροπή Υγείας.

Παραμένουν, όμως, στη Βουλή Μαρίνα Νικολάου και Νίκος Κέττηρος και πιθανώς να συνεχίσουν και στην Επιτροπή Υγείας. Και από πλευράς ΑΚΕΛ αναμένεται η επιλογή και τρίτου μέλους για την κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.

Αν και η παρουσία του ΕΛΑΜ δεν ήταν έντονη στην Επιτροπή Υγείας κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, μέλος της ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος Χρίστος Χρίστου, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα παραμένει και ίσως συμπληρωθεί και με δεύτερο μέλος. Επίσης, παραμένουν, εκτός εάν το ΔΗΚΟ αποφασίσει διαφορετικά, και οι Πανίκος Λεωνίδου και Χρύσανθος Σαββίδης.

Μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας ήταν οι Μαρίνος Σιζόπουλος και Γιώργος Πενηνταέξ, των οποίων τα κόμματα (ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ) έμειναν εκτός Βουλής. Οι θέσεις τους πιθανότατα θα καταλήξουν στο Άλμα και την Άμεση Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά το Άλμα, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε διατελέσει και στο παρελθόν μέλος της Επιτροπής, ως βουλευτής του ΑΚΕΛ, ωστόσο, είναι νωρίς για να υπάρξει τοποθέτηση εκ μέρους των δύο νεοεισερχομένων στη Βουλή κομμάτων.