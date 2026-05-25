Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών. Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός που φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το πρωί της Δευτέρας (25/5) άφησε την τηελευταία του πνοή σκοπίζοντας τη θλίψη στη γενέτειρά του την Δράμα, στα παιδιά του, στην οικογένειά του, αλλά και σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

