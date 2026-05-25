Πενηνταένα ολόκληρα χρόνια χωρίζουν τον γηραιότερο βουλευτή από τον νεαρότερο στη νέα Βουλή όπως αυτή σχηματίστηκε μετά τις χθεσινές εκλογές.

Ο λόγος για τον Ζαχαρία Κουλία ετών 75 που κέρδισε τη μάχη στην επαρχία Αμμοχώστου και με 2.700 σταυρούς προτίμησης, διατήρησε την έδρα που κρατά από το 1999.

Γηραιότερος και αρχαιότερος λοιπόν, ο Ζαχαρίας Κουλίας επανεκλέγηκε ως βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗ.ΚΟ). Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασκεί τη Δικηγορία από το 1984 και είναι άριστος γνώστης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Διετέλεσε ως μέλος και πρόεδρος κοινοβουλευτικών επιτρόπων της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων. Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου του ΔΗ.ΚΟ. (1999-2011), ανεξάρτητος (2011-2016) και του ΔΗ.ΚΟ. από το 2016.

Οι δύο 24χρονοι

Από την άλλη δύο βουλευτές κατέχουν τον τίτλο του νεαρότερου βουλευτή στην ιστορία, καθώς είναι συνομήλικοι και μόλις 24 ετών.

Ο λόγος για τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Εφραίμ Χρίστου, ο οποίος με με 4,966 σταυρούς έλαβε μία έδρα στην επαρχία Λεμεσού.

Γεννήθηκε στη Λεμεσό και κατάγεται από τη Βάσα Κοιλανίου και το Φοινί, όπου μεγάλωσε και διαμένει μέχρι σήμερα. Είναι μέλος του ΑΚΕΛ και Γραμματέας της Κομματικής Ομάδας Μαραθάσας-Φοινιού από το 2020, ενώ από το 2025 είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Ο δεύτερος βουλευτής που κρατά τον τίτλο του νεαρότερου είναι ο Δημήτρης Μπάρος που μόλις με 280 ψήφους πήρε μία έδρα στην Πάφο με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Δημήτρης Μπάρος, 24 ετών, από την Πάφο, αποφοίτησε από το λύκειο με 19/20 εξασφαλίζοντας μια θέση στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς του ΕΜΠ. Στον στρατό υπηρέτησε ως δόκιμος έφεδρος αξιωματικός στις ειδικές δυνάμεις των καταδρομών (ΛΟΚ). Όπως αναφέρει ο ίδιος συστήνοντας τον εαυτό του, έχει ολοκληρώσει αγώνα τριάθλου IRONΜΑΝ 70.3 και μέσα σε 3 μήνες έχει ταξιδέψει σε 15 χώρες χωρίς λεφτά.