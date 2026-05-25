Περιορισμένη είναι η δυνατότητα που έχει να επηρεάσει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν, φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί σε στενούς το συνεργάτες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος διαπραγματεύεται συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου, τις οποίες περιέγραψαν στο Reuters δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι με γνώση των συνομιλιών, έρχονται τη στιγμή που το Ισραήλ έχει σε μεγάλο βαθμό μείνει εκτός των διαπραγματεύσεων για μια αρχική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με κοινό αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό πριν από περίπου τρεις μήνες.

Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για άμεση πρόοδο στις συνομιλίες, ενώ εξακολουθούν να διαφωνούν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τις απαιτήσεις του Ιράν για άρση των κυρώσεων και τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ.

Ο Νετανιάχου απαιτεί να διατηρήσει το Ισραήλ το δικαίωμα να συνεχίσει επιχειρήσεις απέναντι σε απειλές σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου – όρος που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία εάν το Ιράν επιμείνει σε πλήρη παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στα νότια της γειτονικής του χώρας.

Ανησυχεί ο Νετανιάχου για τους όρους της συμφωνίας

Σύμφωνα με έναν από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στις ιδιωτικές συνομιλίες, ο Νετανιάχου εξέφρασε ανησυχίες για το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης. Και οι δύο πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς αναφέρονταν σε ιδιωτικές συνομιλίες.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά ζητήματα. Οι ΗΠΑ και το Ιράν διεξάγουν έμμεσες συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Ιρανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι σε επόμενα στάδια θα μπορούσαν να βρεθούν «ρεαλιστικές φόρμουλες» για την επίλυση της διαμάχης γύρω από τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, μεταξύ άλλων μέσω αραίωσης του υλικού υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας.

Παρότι η συμφωνία δεν αντιμετωπίζει άμεσα τις ισραηλινές ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και τα αποθέματα του Ιράν, ο Νετανιάχου αναγνωρίζει ότι το Ισραήλ «δεν έχει περιθώριο ελιγμών για να επηρεάσει τον πρόεδρο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Έχουν μιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές την τελευταία εβδομάδα

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά τουλάχιστον τρεις φορές την τελευταία εβδομάδα, περίοδο κατά την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η χώρα προετοιμαζόταν για πιθανή επανέναρξη κοινών αεροπορικών επιδρομών με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν, με στόχο ενεργειακές υποδομές.

Μετά την πρώτη από τις τρεις συνομιλίες τους, το βράδυ της Τρίτης, δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ τι είπε στον Νετανιάχου. «Είναι πολύ καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι του πω να κάνει», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν ξανά το βράδυ της Παρασκευής. Το Σάββατο, μετά την κοινή τηλεδιάσκεψη του Τραμπ με ηγέτες χωρών του Κόλπου, της Τουρκίας και του Πακιστάν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε και τρίτη συνομιλία με τον Νετανιάχου.

Μετά από αυτή την επικοινωνία, ο Νετανιάχου — που μέχρι τότε δεν είχε σχολιάσει δημόσια την υπό διαμόρφωση συμφωνία — ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συζήτησε με τον Τραμπ το «μνημόνιο κατανόησης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι συμφώνησαν πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία «σημαίνει διάλυση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από το έδαφός του». Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Τραμπ «επαναβεβαίωσε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις συγκρούσεις παρά την κατάπαυση του πυρός της 16ης Απριλίου, η οποία επετεύχθη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για ευρύτερη εκεχειρία.

Ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν ανεπτυγμένα σε τμήματα του νότιου Λιβάνου και ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση εξακολουθεί να εκτοξεύει drones προς ισραηλινές δυνάμεις και πόλεις στο βόρειο Ισραήλ.

Η διαφαινόμενη συμφωνία έρχεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική στιγμή για τον Νετανιάχου, ενόψει εθνικών εκλογών στις οποίες οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν να κινδυνεύει με ήττα. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν ότι απέτυχε να πετύχει τους διακηρυγμένους στόχους του πολέμου.

