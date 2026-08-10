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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (10/8) αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων αναλαμβάνει ο υποπτέραρχος Αλί Αμπντολαχί, μέχρι πρότινος επικεφαλής του κέντρου συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Υποπτέραρχε Αλί Αμπντολαχί, λαμβάνοντας υπόψη το περήφανο και ένδοξο μαρτύριο του υποστράτηγου Μουσαβί στα χέρια του σιωνιστικού-αμερικανικού εχθρού, καθώς και τις αξιέπαινες υπηρεσίες και την πολύτιμη εμπειρία σας, με την παρούσα σας διορίζω αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

«Αναμένεται η πλήρης υλοποίηση των ακόλουθων βασικών στόχων:

Η ενίσχυση των ολοκληρωμένων και σύγχρονων αμυντικών και δυνατοτήτων ασφαλείας, καθώς και της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και της Μπασίτζ. Η προετοιμασία έγκαιρων, επαναστατικών και αποτελεσματικών απαντήσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο και τύπο συμβατικών ή σύγχρονων απειλών — είτε στρατιωτικών, γνωσιακών είτε υβριδικών — κατά του ιερού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοποίησης του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και του Κεντρικού Αρχηγείου «Χατάμ αλ-Ανμπίγια, σύμφωνα με τη στρατηγική που χάραξε ο μαρτυρικός Ιμάμης (ο Θεός να είναι ευχαριστημένος μαζί του).

Ελπίζουμε ότι, με τη θεία χάρη και υπό την αιγίδα των προσευχών του Κυρίου μας (ο Θεός να επισπεύσει την επανεμφάνισή του), θα επιτευχθούν περαιτέρω επιτυχίες και νίκες από όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις του ισλαμικού συστήματος», προσθέτει η ανακοίνωση,

Major General Pilot Ali Abdollahi



In view of the proud and glorious martyrdom of LtGen Mousavi at the hands of the Zionist-American enemy, and in consideration of your commendable services and valuable experience, I hereby appoint you as the Chief of Staff of the Armed Forces. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) August 10, 2026

Αναπληρωτής του διορίστηκε ο ταξίαρχος Κιουμάρς Χαϊντερί, πρώην διοικητής των χερσαίων δυνάμεων.

«Λαμβάνοντας υπόψη την αφοσίωσή σας, την ικανότητά σας και την πολύτιμη εμπειρία σας, και κατόπιν σύστασης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, σας διορίζω με την παρούσα στη θέση του αναπληρωτή αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε αρχικά το μήνυμα.

«Αναμένεται να συμβάλλετε στην ενίσχυση των αμυντικών και των δυνατοτήτων ασφαλείας, στην ενίσχυση των πνευματικών θεμελίων και του τζιχαντιστικού πνεύματος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και στην κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τις απόψεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Ελπίζουμε ότι η προσοχή και οι προσευχές του Κυρίου μας Ιμάμη Μαχντί θα οδηγήσουν στη διαρκώς αυξανόμενη επιτυχία σας και στην επιτυχία όλων των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων», προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχίντι, πρώην υπουργός Άμυνας, αναλαμβάνει την ηγεσία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με αναπληρωτή τον Μοσταφά Ιζαντί.

«Στο Όνομα του Θεού, του Ελεήμονος, του Φιλεύσπλαχνου. Ταξίαρχε του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Αχμάντ Βαχίντι, λαμβάνοντας υπόψη το ένδοξο και ευγενές μαρτύριο του υποστράτηγου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Μοχάμαντ Πακπούρ στα χέρια του σιωνιστικού-αμερικανικού εχθρού, καθώς και την διακεκριμένη υπηρεσία και την πολύτιμη εμπειρία σας, με την παρούσα σας προάγω στη θέση του υποστράτηγου και σας διορίζω στη θέση του αρχιστράτηγου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωσή του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

«Σε αυτή την κατάσταση, όπου το ιερό σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν βρίσκεται σε μια στρατηγική, μοιραία αντιπαράθεση με την Παγκόσμια Αλαζονεία, αναμένεται η υλοποίηση των ακόλουθων οδηγιών:

Μια συνεχής, ολοκληρωμένη αύξηση των δυνατοτήτων, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αποτρεπτική δύναμη, σε συνδυασμό με ετοιμότητα στον τομέα των πληροφοριών, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση ισχυρών επιθετικών επιχειρήσεων εναντίον του εχθρού. Πολιτιστική πρόοδος εντός του οργανισμού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ενίσχυση της ευσέβειας, της διορατικότητας και του επαναστατικού πνεύματος ως εσωτερικής δύναμης σε όλους τους Φρουρούς και τους διοικητές. Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης και διοίκησης σε όλη την οργανωτική ιεραρχία, το οποίο να διαθέτει πνευματικά και επιστημονικά θεμέλια καθώς και σύγχρονες δεξιότητες.

Ελπίζουμε ότι, υπό την αιγίδα των προσευχών και της μεσιτείας του Κυρίου μας [Ιμάμη Μαχντί] , θα χαριστούν αυξημένες επιτυχίες και διαδοχικές νίκες σε όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις του ιερού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», προσέθεσε.

«Στο Όνομα του Θεού, του Ελεήμονος, του Φιλεύσπλαχνου, υποστράτηγε του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) Μοστάφα Ιζάντι, λαμβάνοντας υπόψη την αφοσίωσή σας, την ικανότητά σας και την πολύτιμη εμπειρία σας, και κατόπιν σύστασης του Ανώτατου Διοικητή του IRGC, σας διορίζω με την παρούσα στη θέση του αναπληρωτή ανώτατου διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Αναμένεται να υιοθετήσετε μια τζιχαντιστική προσέγγιση για την ενίσχυση του επιπέδου οργανωτικής ετοιμότητας, μέσω της κατανομής ρόλων και αποστολών σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχιστράτηγου του IRGC. Ελπίζουμε ότι, με τη θεία ευλογία και υπό την αιγίδα των εξαιρετικά ευεργετικών προσευχών του Κυρίου μας [Ιμάμη Μαχντί], θα επιτευχθούν περαιτέρω επιτυχίες και κάθε είδους νίκες και θρίαμβοι από όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις του ισλαμικού συστήματος», ανέφερε σε άλλο του μήνυμα ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο υποναύαρχος Αλί Αζμαεΐ διορίστηκε αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. «Στο Όνομα του Θεού, του Ελεήμονος, του Φιλεύσπλαχνου, υποναύαρχε του IRGC Αλί Αζμαεΐ, λαμβάνοντας υπόψη το ένδοξο και ευγενές μαρτύριο του υποναυάρχου του IRGC Αλιρέζα Τανγκσίρι στα χέρια του σιωνιστικού-αμερικανικού εχθρού. Λαμβάνοντας υπόψη την αφοσίωσή σας, την ικανότητά σας και την πολύτιμη εμπειρία σας και κατόπιν σύστασης του αρχιστράτηγου του IRGC, με την παρούσα σας διορίζω διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού του IRGC», αναφέρει αρχικά.

«Αναμένεται από εσάς να βελτιώσετε την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, τον ναυτικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τη συνολική ενημέρωση σε θέματα πληροφοριών, να αυξήσετε τη μαχητική ισχύ και την ετοιμότητα, να ενθαρρύνετε την ενίσχυση της πνευματικότητας και της διορατικότητας και να φροντίσετε τις ανάγκες του προσωπικού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Ναυτικό αντάξιο της Ισλαμικής Επανάστασης. Επιπλέον, αναμένεται αποτελεσματική και συνεργατική αλληλεπίδραση με άλλα τμήματα του IRGC, της Μπαζίτζ, το Πολεμικό Ναυτικό του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και με άλλους σχετικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς τομείς. Ελπίζουμε ότι η προσοχή και οι προσευχές του Κυρίου μας Ιμάμη Μαχντί θα φέρουν ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία σε εσάς και σε όλους τους μαχητές αυτής της δύναμης», καταλήγει η ανακοίνωση.

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful



Rear Adm. Ali Ozmaei



In view of martyrdom of Rear Adm. Tangsiri, in consideration of your commitment, competence & experience, upon recommendation of IRGC's Commander-in-Chief, I hereby appoint you as Commander of IRGC Navy. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) August 10, 2026

Τέλος, ο Χοσεΐν Ταέμπ, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, αναλαμβάνει επικεφαλής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ.

«Στο Όνομα του Θεού, του Ελεήμονος, του Φιλεύσπλαχνου, Χουτζάτ αλ-Ισλάμ ουαλ-Μουσλιμίν Χοσεΐν Ταέμπ, λαμβάνοντας υπόψη το ένδοξο και ευγενές μαρτύριο του υποστράτηγου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) Γκολάαμρεζά Σολεϊμανί στα χέρια του σιωνιστικού-αμερικανικού εχθρού, λαμβάνοντας υπόψη την αφοσίωσή σας, την ικανότητά σας και την πολύτιμη εμπειρία σας· και κατόπιν σύστασης του Ανώτατου Διοικητή του IRGC με την παρούσα διαταγή σας διορίζω στη θέση του αρχηγού της πολιτοφυλακής Μπασίτζ του IRGC», αναφέρει αρχικά ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.



Hujjat al-Islam Hossein Taeb



In view of martyrdom of Maj. Gen Soleimani by Zionist-American enemy, in consideration of your commitment, competence & experience, upon the recommendation of IRGC's Commander-in-Chief, I hereby appoint you as Head of IRGC Basij Organization. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) August 10, 2026

«Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις και συνθήκες της χώρας, αναμένεται η εκπλήρωση των ακόλουθων οδηγιών, με τη δέουσα προσοχή στις πολιτικές του Αρχιστράτηγου του IRGC:

Ενίσχυση και επέκταση της κουλτούρας του Μπασίτζ και της Αντίστασης, με στόχο την υλοποίηση του συνθήματος “Κάθε Ιρανός είναι Μπασίτζ”, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ευρύτερου κοινού —που έχει αναδειχθεί από το Θεό— και των εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για την επίτευξη ενός ισχυρού, ενωμένου Ιράν και την προστασία της Ισλαμικής Επανάστασης. Ενίσχυση του δικτύου πληροφοριών του λαού, βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων και της κατάρτισης, αύξηση της ενημέρωσης του έθνους και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, ώστε ο λαός να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απειλές του εχθρού. Εποικοδομητική και αποτελεσματική αλληλεπίδραση με άλλους κυβερνητικούς, κρατικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς, παράλληλα με την αύξηση των τζιχαντιστικών ομάδων και των ειδικών ανά τομέα, μονάδων γειτονιάς της Μπασίτζ, με σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών με σημαντικό αντίκτυπο, με επίκεντρο τα τζαμιά. Προώθηση της κουλτούρας των Μπασίτζ σε όλο τον κόσμο ως πρότυπο λαϊκής αντίστασης και σταθερότητας στην αντιμετώπιση της σιωνιστικής-αμερικανικής αλαζονείας.

Ελπίζουμε ότι η προσοχή και οι προσευχές του Κυρίου μας Ιμάμη Μαχντί θα φέρουν ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία σε εσάς και σε όλα τα αγαπητά μέλη των Μπασίτζ», καταλήγει.

ertnews.gr