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Ένα σπάνιο βίντεο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε στη δημοσιότητα η Τεχεράνη, επιχειρώντας να απαντήσει στις επίμονες φήμες για την κατάσταση της υγείας του και την πολύμηνη απουσία του από τη δημόσια ζωή.

Το σύντομο βίντεο μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr της Τεχεράνης και δείχνει τον 56χρονο Χαμενεΐ να κάθεται μαζί με αρκετούς άνδρες και να συνομιλεί μαζί τους.

Iran releases video of Supreme Leader Mojtaba Khamenei. pic.twitter.com/52kmfbmbjU August 9, 2026

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό κενό: δεν αναφέρεται πότε και πού καταγράφηκε το συγκεκριμένο βίντεο, ούτε ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω του.

An undated video showing Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei during what appears to be a lecture session, has been released by Mehr news agency, without giving details about when or where it was filmed. pic.twitter.com/kM1OkieidJ August 9, 2026

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο το υλικό δεν αρκεί από μόνο του, για να βάλει τέλος στα ερωτήματα σχετικά με την υγεία του.

Το βίντεο που γεννά περισσότερα ερωτήματα

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ανώτατη ηγεσία του Ιράν τον Μάρτιο, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα στις 28 Φεβρουαρίου. Έκτοτε, έχει παραμείνει σχεδόν πλήρως εκτός δημόσιας θέασης.

Η απουσία του έχει τροφοδοτήσει επί μήνες σενάρια σχετικά με την υγεία του, με δημοσιεύματα και πηγές να υποστηρίζουν ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ίδιο πλήγμα που σκότωσε τον πατέρα του.

Οι ιρανικές Αρχές, πάντως, έχουν επανειλημμένα διαψεύσει ότι ο ανώτατος ηγέτης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το νέο βίντεο φαίνεται να εντάσσεται ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια της Τεχεράνης να δείξει ότι ο Χαμενεΐ είναι ενεργός και εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

Ωστόσο, η απουσία ημερομηνίας και τοποθεσίας από το υλικό αφήνουν ανοιχτό το βασικό ερώτημα: είναι πρόσφατο ή πρόκειται για παλαιότερη καταγραφή;﻿

State Media Video of Khamenei Backfires, Heightening Health Rumors



Iranian state outlets released a video titled "First Images of the Leader" showing the Supreme Leader addressing students, following reports of his critical hospitalization. However, Iranian social media users… pic.twitter.com/9sIAQ8IvWa — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 8, 2026

Μάλιστα, στο βίντεο ο Χαμενεΐ δεν εμφανίζεται να πραγματοποιεί δημόσια εμφάνιση ή να συμμετέχει σε κάποια μεγάλη επίσημη εκδήλωση.

Η Τεχεράνη υπόσχεται νέα βίντεο

Ιρανοί αξιωματούχοι φαίνεται πάντως να επιχειρούν να αλλάξουν την εικόνα που έχει δημιουργηθεί. Ο Κασέμ Κοuραϊσί, αναπληρωτής επικεφαλής της οργάνωσης Basij, δήλωσε ότι πρόκειται να δημοσιοποιηθούν και άλλα πλάνα με τον Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, τα επόμενα βίντεο θα τον δείχνουν να εμφανίζεται δημόσια, να κινείται στους δρόμους της Τεχεράνης και να συναντά διοικητές των ενόπλων δυνάμεων.

Το μήνυμα είναι σαφές: η ιρανική ηγεσία θέλει να αποδείξει ότι ο ανώτατος ηγέτης παραμένει ενεργός, λαμβάνει αποφάσεις και βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναφερόμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, με τα ιρανικά κρατικά μέσα να υποστηρίζουν ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν τις ανάγκες του πληθυσμού, τη στρατιωτική κατάσταση και τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.

Οι αντιφατικές δηλώσεις του Πεζεσκιάν

Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου έχουν ενισχύσει τη συζήτηση γύρω από την κατάσταση του Χαμενεΐ.

Ο Πεζεσκιάν είχε δηλώσει πρόσφατα ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη είναι «πολύ δύσκολη», προκαλώντας νέα ερωτήματα.

Παράλληλα, δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι σε προηγούμενη συνάντηση οι δύο άνδρες επικοινώνησαν σε αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια και σε άγνωστη τοποθεσία στην Τεχεράνη, με τον πρόεδρο να μην μπορεί να δει καθαρά τον συνομιλητή του.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, όμως ήταν αρκετές για να αναζωπυρώσουν τα σενάρια σχετικά με την υγεία και την πραγματική δημόσια δραστηριότητα του Χαμενεΐ.

Το γεγονός ότι το νέο βίντεο δεν συνοδεύεται από σαφή στοιχεία για τον χρόνο και τον τόπο της καταγραφής σημαίνει ότι δεν απαντά πλήρως σε αυτά τα ερωτήματα.

Γιατί η υγεία του Χαμενεΐ έχει τόσο μεγάλη σημασία

Η κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο. Η υγεία του συνδέεται άμεσα με την πολιτική σταθερότητα του Ιράν, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολέμου, οικονομικής πίεσης και έντασης με τις ΗΠΑ.

Ενδεχόμενη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του θα μπορούσε να προκαλέσει νέα μάχη για την εξουσία στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος, με διαφορετικές ομάδες να διεκδικούν μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους θεσμούς του ιρανικού συστήματος.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως έχουν υποστηρίξει ορισμένα δημοσιεύματα.

Το νέο βίντεο δείχνει ότι είναι ζωντανός και εμφανίζεται να συνομιλεί με αξιωματούχους, αλλά επειδή παραμένει άγνωστο πότε καταγράφηκε, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από μόνο του τη σημερινή κατάσταση της υγείας του.

Έτσι, η Τεχεράνη επιχειρεί να κλείσει το θέμα, αλλά το ερώτημα παραμένει: θα δούμε σύντομα τον Χαμενεΐ σε πραγματική δημόσια εμφάνιση ή θα συνεχιστεί το μυστήριο γύρω από την υγεία και την παρουσία του στην εξουσία;﻿

iefimerida.gr