Πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2026 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ευρεία διυπουργική σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Κωνσταντίνου Φυτιρή, του Υπουργού Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνού, του Υπουργού Υγείας, κ. Νεόφυτου Χαραλαμπίδη και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Μαρίνου Μουσιούττα, καθώς και ανώτερων λειτουργών και υπηρεσιακών παραγόντων των τεσσάρων Υπουργείων.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η εξέταση ζητημάτων που αφορούν τη βελτίωση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, την προστασία των εργαζομένων, καθώς και την αντιμετώπιση διαχρονικών στρεβλώσεων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των αναρρωτικών αδειών και στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και κατηγορίες προσωπικού καταγράφονται ποσοστά απουσιών λόγω αναρρωτικής άδειας τα οποία αποκλίνουν σημαντικά από τα στατιστικώς αναμενόμενα επίπεδα, με συνέπειες στην επιχειρησιακή λειτουργία των υπηρεσιών, στο δημόσιο κόστος και στην ισόρροπη κατανομή του φόρτου εργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Οι συμμετέχοντες Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η Πολιτεία έχει αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση να στηρίζει πλήρως και χωρίς καμία διάκριση τους εργαζομένους που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας. Η προστασία της υγείας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί θεμελιώδη αρχή ενός σύγχρονου κράτους δικαίου και δεν τίθεται υπό οποιαδήποτε αμφισβήτηση.

Τονίστηκε, παράλληλα, ότι η κατάχρηση ενός θεσμού που έχει θεσπιστεί για την προστασία των εργαζομένων υπονομεύει την αξιοπιστία του ίδιου του συστήματος, δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και επιβαρύνει τόσο τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, όσο και τους εργαζομένους που ασκούν με συνέπεια τα καθήκοντά τους. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν περιπτώσεις μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών, οι οποίες αναδεικνύουν την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης και ενίσχυσης των διαδικασιών ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Οι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι στόχος της Κυβέρνησης δεν είναι η αμφισβήτηση του δικαιώματος των εργαζομένων σε αναρρωτική άδεια, αλλά η διασφάλιση ότι το δικαίωμα αυτό ασκείται με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε πλήρης σύγκλιση απόψεων μεταξύ των τεσσάρων Υπουργείων ως προς την ανάγκη προώθησης μέτρων που θα διασφαλίζουν, αφενός, την ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων που πραγματικά έχουν ανάγκη και, αφετέρου, την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης ή στρεβλώσεων, όπου αυτά εντοπίζονται.

Τονίστηκε επίσης ότι κάθε φορέας, υπηρεσία, αρχή, συμβούλιο, λειτουργός ή επαγγελματίας που εμπλέκεται στη διαδικασία χορήγησης, αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των αναρρωτικών αδειών οφείλει να ασκεί τις αρμοδιότητές του με υπευθυνότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματισμό και πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχουν οι αποφάσεις του για τη λειτουργία του κράτους, τους εργαζομένους και την κοινωνία ευρύτερα.

Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της ορθής, δίκαιης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των δημόσιων πόρων, με σεβασμό προς τους φορολογούμενους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών, διοικητικών και ελεγκτικών παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του πλαισίου που διέπει τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στον δημόσιο τομέα.