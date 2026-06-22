Περιθώριο περαιτέρω διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δίνει ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, χωρίς να υπάρχει, κατά την έκφρασή του, η δαμόκλειος σπάθη της κατάθεσης σήμερα του σχετικού νομοσχεδίου στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και την 1η Ιουλίου στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κύριος Μουσιούττας εξέφρασε την εκτίμηση ότι, μέσα από τη συνέχιση του διαλόγου και την παράλληλη ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων, θα καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης και η έγκαιρη προώθηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου η νέα ρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αναφερόμενος στη δομή της μεταρρύθμισης, εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να προχωρήσει άμεσα με τις αλλαγές στον πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, ενώ η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο. Επεσήμανε δε, ότι υπάρχει γενική συμφωνία ότι η δημιουργία του σχετικού ταμείου δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και απαιτείται χρονικό διάστημα τριών έως τεσσάρων ετών. Τα οφέλη από τον δεύτερο πυλώνα, είπε, θα γίνουν αισθητά στους μελλοντικούς συνταξιούχους αρκετά χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, η βασική διαφωνία που καταγράφεται μεταξύ των εμπλεκομένων δεν αφορά τη φιλοσοφία του δεύτερου πυλώνα, αλλά το κατά πόσον θα πρέπει να συμφωνηθεί και να παρουσιαστεί από τώρα το τελικό του περιεχόμενο ή να συνεχιστεί η συζήτηση παράλληλα με την προώθηση των αλλαγών στον πρώτο πυλώνα.

ΡΙΚ