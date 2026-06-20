Μετρά αντίστροφα η διαδικασία ετοιμασίας του νομοσχεδίου που αφορά στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Μετά από αλλεπάλληλες επαφές και συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει εντός των ημερών το νομοσχέδιο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο με τη σειρά του θα δώσει το πράσινο φως για την προώθηση του στη Βουλή, όπου και θα ξεκινήσει η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», το Υπουργείο Εργασίας προτίθεται να καταθέσει το νομοσχέδιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στο Υπουργικό τις πρώτες μέρες Ιουλίου, αναλόγως και της ημερομηνίας που θα οριστεί η συνεδρία του Σώματος (πιθανότατα 1η ή 2α Ιουλίου). Η εβδομάδα που μπαίνει χαρακτηρίζεται κρίσιμη ως προς την τελική μορφή που θα λάβει το νομοσχέδιο, καθώς είναι προγραμματισμένη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ενώ θα πραγματοποιηθούν επαφές με κόμματα και οργανώσεις.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχει οριστεί για τη Δευτέρα 22 του μήνα συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Η συνεδρία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στην περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας καταθέσει – όπως προγραμματίζει – το σχετικό νομοσχέδιο στις 1-2 Ιουλίου, τότε οι κοινωνικοί εταίροι αναμένεται ότι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους ως προς τη στάση που θα τηρήσουν από εδώ και στο εξής. Είναι γνωστό ότι οι εταίροι και ιδιαίτερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιθυμούν να υπάρξει κατάληξη και συμφωνία τόσο για τον πρώτο, όσο και για τον δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα, ακόμα και αν ο δεύτερος εφαρμοστεί χρονικά μεταγενέστερα του πρώτου.

Πέραν αυτού και τα δυο μέρη των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή εργοδότες και συντεχνίες, θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά σημεία που θα πρέπει να διευκρινιστούν και να καταλήξουν, με βασικότερα το τελικό ποσό της κατώτατης σύνταξης, το ύψος της μείωσης του πέναλτι του 12% και το πλαίσιο, εντός του οποίου θα λειτουργεί η αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα επιφορτιστεί με το σημαντικό έργο της επενδυτικής πολιτικής του ΤΚΑ.

Ακολούθως, την Τρίτη 23 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒ, στην οποία έχει προσκληθεί και αναμένεται να παραστεί ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, ώστε να ενημερώσει τα μέλη της Ομοσπονδίας για τις τελευταίες πινελιές στο νομοσχέδιο και γενικότερα την πολιτική που θα ακολουθήσει στη συνέχεια το Υπουργείο και η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα. Μέσα στην εβδομάδα πιθανότατα θα υπάρξουν και άλλες επαφές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα.

Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα, έχει προγραμματιστεί να συνέλθει για πρώτη φορά υπό τη νέα της σύνθεση μετά τις βουλευτικές εκλογές η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Εργασίας, για τον προγραμματισμό των εργασιών των επόμενων συνεδριάσεων. Εκτιμάται ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν δεν μπορεί να απουσιάζει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναμένουμε σύντομα τον υπουργό Εργασίας στην επιτροπή για ενημέρωση.

Πάντως, είναι γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ώστε να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Άλλωστε, το 2028 είναι χρονιά προεδρικών εκλογών και είναι δεδομένο ότι ένα χρόνο πριν θα ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να αφήσει το θέμα να μπει στη δίνη της προεκλογικής περιόδου. Ο αντίλογος βέβαια επί τούτου, είναι ότι εάν δεν κλείσουν από τώρα όλα τα θέματα που αφορούν στην μεταρρύθμιση, μεταξύ αυτών και ο δεύτερος πυλώνας, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας, τότε σε περίπτωση που το 2028 έχουμε αλλαγή της κυβέρνησης, τότε δεν αποκλείεται να προκύψει αλλαγή πολιτικής και να χρειαστεί να ξεκινήσει εκ νέου διάλογος, ή ακόμα και να αφεθεί το θέμα στο διηνεκές. Σενάριο βέβαια το οποίο θεωρείται απομακρυσμένο, αλλά υπαρκτό.