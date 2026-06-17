Το νομοσχέδιο που αφορά στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού αναμένουν από την κυβερνητική πλευρά οι κοινωνικοί εταίροι και τα κόμματα, ώστε να τοποθετηθούν επί των τελικών θέσεων. Δεν είναι το ίδιο να εκφράζουμε απόψεις επί των υποθέσεων εργασίας που γίνονται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, με το νομοσχέδιο που θα έχουμε ενώπιον μας, ανέφεραν στον «Φ» εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και, ως εκ τούτου, αναμένουν να έχουν στα χέρια τους το τελικό κείμενο από το Υπουργείο Εργασίας.

Η παρουσία αρκετών εταίρων στις Βρυξέλλες αυτές τις μέρες, δυσκολεύει τη διαδικασία των διαβουλεύσεων και επομένως, οι όποιες εξελίξεις μετατίθενται περί τα τέλη της βδομάδας και αρχές της επόμενης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πολύ δύσκολα θα επέλθει συμφωνία επί του νομοσχεδίου στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Ενδεχόμενη ομοφωνία των κοινωνικών εταίρων με το Υπουργείο Εργασίας θα διευκόλυνε την όλη συζήτηση στην Βουλή, ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο φαντάζει αυτή τη στιγμή απομακρυσμένο.

Τα τρία βασικά σημεία που αφορούν στον πρώτο πυλώνα, ο οποίος θα προωθηθεί προσεχώς στη Βουλή, εστιάζουν στην αναθεώρηση των βασικών συντάξεων, στην επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στη μείωση του πέναλτι του 12%. Πρόκειται για αρκετά περίπλοκα ζητήματα, όπως μας έχει αναφερθεί χαρακτηριστικά, από τα οποία συνεχώς προκύπτουν νέες απορίες. «Θα πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεχτικοί τι θα αποφασίσουμε, αφού μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο στο σήμερα αλλά και στις επόμενες γενιές που θα έλθουν», σημειώνουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι.

Όσον αφορά τώρα στον δεύτερο πυλώνα που αφορά στα Ταμεία Προνοίας, εκεί παραμένει η διαφορά μεταξύ Υπουργείου και κοινωνικών εταίρων. Οι μεν εταίροι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επέλθει τώρα συμφωνία και σε αυτό το κομμάτι, ακόμα και αν εφαρμοστεί αργότερα, ενώ το Υπουργείο Εργασίας αναμένεται να ετοιμάσει ένα οδικό χάρτη σε σχέση με τις αρχές που θα ακολουθήσει για τον δεύτερο πυλώνα και η συζήτηση να μετατεθεί στη συνέχεια.

Η αύξηση στην ανώτατη βασική σύνταξη από τα περίπου 530 ευρώ που είναι σήμερα στα 760 ευρώ, που επιδιώκει η κυβέρνηση, αποτελεί ένα βασικό σημείο το οποίο ακόμα βρίσκεται υπό συζήτηση, όπως επίσης και το πλαίσιο / σύνθεση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία θα επιφορτιστεί με την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ. Τέλος το κομμάτι που αφορά στο πέναλτι του 12% θα πρέπει να ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα προωθηθεί στη βάση της σταδιακής μείωσης του ποσοστού ή θα βασιστεί στα επαγγέλματα που θεωρούνται βαρέα και ανθυγιεινά. Πέραν των πιο πάνω, υπάρχουν ασφαλώς και άλλα σημαντικά σημεία, όπως είναι η αποπληρωμή του κυβερνητικού χρέους στο ΤΚΑ και η αναθεώρηση των υπόλοιπων συντάξεων, όπως χηρείας, ανικανότητας και ειδικής παροχής.

Στο μεταξύ, ένα μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Εργασίας είναι να πείσει τα κοινοβουλευτικά κόμματα για την ορθότητα των θέσεων του, όσον αφορά στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Οι επαφές μεταξύ των δυο πλευρών αναμένεται να εντατικοποιηθούν τις επόμενες μέρες. Την ίδια ώρα, ορισμένα μέλη των κοινωνικών εταίρων, εκφράζουν τη θέση ότι ενδεχομένως να ήταν πιο παραγωγικές οι συνεδρίες του Εργατικού Σώματος, εφόσον οι απορίες που εκφράζονταν και οι απαντήσεις που δίνονται να γίνονταν σε πιο ξεκάθαρη βάση και σε συντομότερο χρονικό διάστημα, ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να μην προκύπτουν συνεχώς νέες ερωτήσεις επί των απαντήσεων που δίνονται.