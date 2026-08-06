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Οριστικά φεύγει από την γερμανική αγορά η εταιρεία Lada, καθώς ο επίσημος εισαγωγέας της ρωσικής αυτοκινητοβιομηχανίας πτώχευσε.

Οι τίτλοι τέλους μιας ιστορίας 53 ετών μπήκαν στη Γερμανία για τη γνωστή σε όλους Lada, καθώς η εταιρεία που την εκπροσωπούσε στη γερμανική αγορά κήρυξε και επισήμως πτώχευση.

Το τέλος της Lada Automobile GmbH ήταν προδιαγεγραμμένο καθώς οι πωλήσεις της στη γερμανική αγορά είχαν «βυθιστεί» μετά και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και την απαγόρευση εισαγωγής οχημάτων από τη AutoVAZ.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων της Lada στη γερμανική αγορά το 2025 ήταν μόλις 3, όταν στο μακρινό παρελθόν ξεπερνούσαν ακόμα και τις 50.000.

Η εταιρεία προσπάθησε να βρει μια εναλλακτική πουλώντας λιγότερο γνωστά κινεζικά αυτοκίνητα, αλλά αυτή η στρατηγική δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα, οδηγώντας στη πτώχευση.

Η Lada Automobile GmbH απασχολούσε το τελευταίο διάστημα μόλις 10 υπαλλήλους, οι οποίοι μετά το οριστικό λουκέτο της ρωσικής εταιρείας είναι αναγκασμένοι να αναζητήσουν αλλού την τύχη τους.

Με δεδομένο τον εμπορικό αποκλεισμό της AutoVAZ από τις αγορές της γηραιάς ηπείρου, οι προτάσεις της Lada έχουν εκλείψει από τους δρόμους της γηραιάς ηπείρου, μολονότι το best seller της ρωσικής εταιρείας, το γνωστό σε όλου Niva, έχει ανανεωθεί αποκτώντας έναν νέο κινητήρα και πιο σύγχρονα εξοπλιστικά χαρακτηριστικά.

carandmotor.gr