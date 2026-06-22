Πριν 15-20 μέρες πήγαμε μια παρέα δημοσιογράφων σε ένα στέκι στην Παλιά Λευκωσία για σουβλάκια. Για μπύρες, αν με ρωτάτε. Πάνω στην κουβέντα, ο υπογράφων είχε τη φαεινή ιδέα να ρωτήσει: «Κοπέγια» (και κοπέλλες), θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα που είμαστε εμείς κι’ εμείς: Θεωρείτε αυτή την κυβέρνηση καλή;

Τώρα που κάνω εικόνα στο μυαλό μου, η ερώτηση υποβλήθηκε σε μια παρέα στην οποία δεν υπήρχε ούτε ένας που ψήφισε Χριστοδουλίδη. Νομίζω. Υποψιάζομαι έναν, για να πω την αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να τον καταδικάσω χωρίς στοιχεία! Για μένα είμαι σίγουρος. Δεν. Και, ίσως, κάποιοι ή πολλοί εκ των παρισταμένων, να μην ψηφίσουν ούτε το ’28 Χριστοδουλίδη.

Νννναι, κ. Πρόεδρε, εννοείται, στην περίπτωση που… μέσα στο ’27 αποφασίσετε τελικά να μας πείτε πως θα καταβείτε για 2η θητεία!

Ο ένας μετά τον άλλο, η μια μετά την άλλη, οι αγαπημένοι φίλοι απάντησαν, με διαφορετικά ηχοχρώματα, πως ναι, αυτή η κυβέρνηση είναι καλή. Το ίδιο πιστεύει και ο υπογράφων.

Και δεν έφταιγαν οι μπύρες! Σας προλαβαίνω.

Να το έχουν υπόψη όσοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αυτοί που συμμετέχουν -με πολλά ζόρια- στις δημοσκοπήσεις ξέρουν τι λένε.

ΧΡΥΜΑ