Ανεμοστρόβιλοι σφυροκοπούν τις μεσοδυτικές ΗΠΑ, καθώς ένα σύμπλεγμα καταιγίδων κατευθύνεται προς την «κοιλάδα Ανεμοστρόβιλων» του Οχάιο. Το νέο χτύπημα στην περιοχή καταγράφεται λίγες ημέρες αφότου ανεμοστρόβιλοι ισοπέδωσαν κτίρια και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε όλη την περιοχή.

Στα μέσα Μαΐου, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κεντάκι και το Μιζούρι, στις κεντρικές ΗΠΑ, μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλων.

Στον αέρα σπίτια – Τουλάχιστον δύο νεκροί και μεγάλες καταστροφές

Σχεδόν 40 αναφορές για ανεμοστρόβιλους έχουν καταγραφεί από το Κέντρο Πρόβλεψης Καταιγίδων, τις τελευταίες ώρες ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή στην αγροτική κομητεία Τζέφερσον του Ιλινόις, περίπου 150 χλμ νοτιοανατολικά του Σεντ Λούις, όταν τα σπίτια τους καταστράφηκαν ολοσχερώς.

An Illinois man recorded the moment a tornado ripped through his home in Effingham while he sheltered inside. The house was destroyed, but he escaped without injury. pic.twitter.com/uqblYjsOTB June 21, 2026

Οι ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν επίσης την κομητεία Γκίμπσον της Ιντιάνα, όπου πολλά σπίτια «καταστράφηκαν ολοσχερώς», δήλωσε ο Μπρους Βάνοβεν, σερίφης της κομητείας.

TORNADO OUTBREAK 🌪️: A widespread tornado outbreak swept across the Midwest, with tornadoes reported in Illinois and Indiana. FOX Weather Exclusive Storm Tracker Brandon Copic was tracking a developing storm near Golden Gate, Illinois, where a dramatic supercell dominated the sky… pic.twitter.com/BGQPr4AlSK June 22, 2026

Οι ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον 20 σπίτια στην κομητεία, ξερίζωσαν δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια, αφήνοντας πολλά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

A regional tornado outbreak is unfolding across the Midwest. Nearly three dozen tornado reports have been logged by the Storm Prediction Center as a cluster of supercell thunderstorms tracks east toward the Ohio Valley. https://t.co/cugrAin0wf June 22, 2026

Οι ανεμοστρόβιλοι αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο στο Οχάιο των ΗΠΑ, με την περίοδο αιχμής να εντοπίζεται μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.

Η πολιτεία βρίσκεται ανατολικά της παραδοσιακής “Tornado Alley” (Κοιλάδας των Ανεμοστρόβιλων) και καταγράφει κατά μέσο όρο δεκάδες τέτοια φαινόμενα ετησίως, τα οποία κυμαίνονται από μικρούς ανεμοστρόβιλους έως καταστροφικές καταιγίδες.

Αν και ανεμοστρόβιλοι καταγράφονται σε κάθε κομητεία του Οχάιο, η συχνότητά τους ποικίλλει, με το δυτικό και κεντρικό τμήμα να δέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των φαινομένων.

Ο φονικότερος ανεμοστρόβιλος στην ιστορία της πολιτείας συνέβη τον Απρίλιο του 1974, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της πόλης Σίνια.

iefimerida.gr