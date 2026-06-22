Την παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, «προκειμένου να εξασφαλιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας η αξιοπιστία των ποινικών ανακρίσεων και της πιθανής προώθησης ενώπιον του δικαστηρίου των υποθέσεων που προκύπτουν από το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς», ζητά το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ την παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας η αξιοπιστία των ποινικών ανακρίσεων και της πιθανής προώθησης ενώπιον του δικαστηρίου των υποθέσεων που προκύπτουν από το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

Προτείνουμε τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και ανεξάρτητου δημόσιου κατήγορου.

Ήδη, παρά τη γενική κατακραυγή, ανακοινώθηκε ότι η έρευνα των 3.000 σελίδων θα αποσταλεί στο λεγόμενο «εισαγγελικό συμβούλιο» για επεξεργασία και έλεγχο.

Επαναλαμβάνουμε τη θέση ότι το λεγόμενο «εισαγγελικό συμβούλιο», δεδομένου ότι είναι υπόλογο στον Γενικό Εισαγγελέα –ο οποίος δήλωσε ότι διατηρεί στενή φιλία με τον Νίκο Αναστασιάδη για σαράντα χρόνια– δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Χαιρετίζουμε την πρόθεση ορισμένων βουλευτών να επαναφέρουν το ζήτημα της απόδοσης ανακριτικών εξουσιών στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Χάριν της ιστορίας, αναφέρουμε ότι η πλειοψηφία των κομμάτων απέρριψε τη σχετική για το θέμα τροπολογία των Οικολόγων το 2022, κατά την ψήφιση της νομοθεσίας για την Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια σχετική πρόταση νόμου του κ. Θεοπέμπτου δεν έχει προωθηθεί για ψήφιση.