Έγινε μεγάλη συζήτηση γύρω από τον τρόπο κατανομής των εδρών και το πώς άλλαξε η κατανομή των εδρών την τελευταία στιγμή. Αποτέλεσμα αυτή της αλλαγής ήταν η έδρα που φαινόταν να κερδίζει ο ΔΗΣΥ στη Λευκωσία, να καταλήξει στο ΕΛΑΜ στην Λευκωσία, το δε ΕΛΑΜ έχασε έδρα στην Πάφο που φαινόταν να την κερδίζει, ενώ έδρα από τη Λεμεσό έχασε και το ΔΗΚΟ. Με λίγα λόγια, σημειώθηκαν αρκετές αλλαγές ως συνέπεια του πώς κατανέμονται οι έδρες στην β΄κατανομή των εδρών.

Όλα αυτά ξεκίνησαν από το γεγονός ότι δεν λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι τα αρχικά αποτελέσματα κατανομής των εδρών που φαινόταν στο σύστημα της Υπηρεσίας Εκλογών δεν ήταν τα επίσημα τελικά αλλά αυτά που έρχονται πριν την επαλήθευση από τα εκλογικά κέντρα. Μια λεπτομέρεια ουσιαστικά στην οποία είχε αναφερθεί η Υπηρεσία Εκλογών αλλά στην οποία δεν δώσαμε σημασία και δεν θυμόμασταν. Για την ιστορία, το μπέρδεμα με τις πέντε ψήφους που άλλαξαν σχεδόν ολόκληρη τη β΄κατανομή, δημιουργώντας και την όλη αναστάτωση, έγινε σε εκλογικό κέντρο της επαρχίας Λευκωσίας. Κατά λάθος, στην αρχική καταμέτρηση αποδόθηκαν στο ΕΛΑΜ αντί στην ΕΔΕΚ.

Στην επαναληπτική καταμέτρηση και έλεγχο για τα τελικά αποτελέσματα έγινε η διόρθωση. Αυτές οι πέντε ψήφοι είχαν ως αποτέλεσμα το ΕΛΑΜ να μην πάρει μία έδρα από την πρώτη κατανομή, αλλά από τη β΄κατανομή, επιφέροντας ουσιαστικά και μίας σειρά αλλαγών σε διάφορες επαρχίες.

Φ.Δ.