Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο λούνα παρκ Adventureland, στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όταν παρουσίασε βλάβη το δημοφιλές παιχνίδι «Wave Twister», αφήνοντας 16 επιβάτες εγκλωβισμένους στον αέρα για αρκετές ώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30 μ.μ., τοπική ώρα, όταν η διασκέδαση σταμάτησε ξαφνικά, με τους επιβάτες να παραμένουν ακινητοποιημένοι σε ύψος περίπου 23 μέτρων πάνω από το έδαφος.

Εγκλωβισμένοι σε λούνα παρκ

BREAKING: People are stuck about 30 feet in the air on Adventureland’s new Wave Twister ride. Police and fire crews have been on scene since 7:40pm. Police say no one was hurt. More tonight on @news12li. pic.twitter.com/Su1j8QR05D — Kevin Maher (@KMaherNews12) June 20, 2026

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του East Farmingdale και δυνάμεις αμοιβαίας βοήθειας, ενώ το πάρκο εκκενώθηκε με τη συνδρομή και άλλων πυροσβεστικών σωμάτων καθώς και της Αστυνομίας.

🔴 BREAKING: Nearly Dozen Riders Stuck on Wave Twister at Adventureland – Rescue Underway https://t.co/2I65DrAKoS — iCkEdMeL ☀🔎🔥 (@iCkEdMeL) June 20, 2026

Συναγερμός στο Λονγκ Άιλαντ

Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, και οι 16 επιβάτες, ηλικίας από 5 έως 40 ετών, είχαν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η δημοσιογράφος του FOX5 Τζέσικα Φορμόσο, η οποία βρισκόταν στο πάρκο όταν σημειώθηκε η βλάβη, δήλωσε ότι κατάλαβε πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί όταν άκουσε τις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

#Update: Fifteen children and one adult were rescued Friday evening after they got stuck on a ride at Long Island's Adventureland amusement park. @AdiGTV reports.

https://t.co/4UMndXlBBD — CBS New York (@CBSNewYork) June 20, 2026

Το «Wave Twister» αποτελεί μέρος ενός προγράμματος ανακαίνισης ύψους 10 εκατ. δολαρίων στην περιοχή Legacy Corner του Adventureland και κατασκευάστηκε από την ελβετική εταιρεία Ride Engineers.

iefimerida.gr