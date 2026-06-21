Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, στις 17 Ιουνίου 2026, η παραπονούμενη δέχθηκε τηλεφωνική κλήση στο κινητό της τηλέφωνο από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο της ανέφερε ότι είχαν εντοπιστεί ύποπτες δραστηριότητες στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Το άγνωστο πρόσωπο καθοδήγησε την παραπονούμενη να εγκαταστήσει συγκεκριμένη εφαρμογή στο κινητό της τηλέφωνο, μέσω της οποίας θα μπορούσε το άγνωστο πρόσωπο να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις ενέργειες που πραγματοποιούσε η παραπονούμενη στη συσκευή της.

Αφού ακολούθησε τις οδηγίες που της δόθηκαν, η παραπονούμενη εγκατέστησε και δεύτερη εφαρμογή μέσω της οποίας, πάντα καθ’ υπόδειξη του άγνωστου προσώπου, προέβη σε μεταφορά χρηματικού ποσού σε άγνωστο παραλήπτη, πράγμα το οποίο έπραξε. Επίσης, μέσω του λογαριασμού της, έλαβε αίτημα για μεταφορά άλλου χρηματικού ποσού σε λογαριασμό της εφαρμογής που εγκατέστησε στο κινητό, πράγμα το οποίο επίσης έπραξε. Η παραπονούμενη διαπίστωσε αργότερα ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης. Το συνολικό ποσό που αποσπάστηκε από την παραπονούμενη ανέρχεται στα €600 περίπου.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα ή διαδικτυακές επικοινωνίες από άγνωστα πρόσωπα που ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Οι πολίτες καλούνται να μην ακολουθούν συνδέσμους που αποστέλλονται από άγνωστες πηγές και να επικοινωνούν απευθείας με τον τραπεζικό τους οργανισμό για επιβεβαίωση οποιασδήποτε ύποπτης επικοινωνίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.