Σάλος έχει προκληθεί στη Γαλλία μετά την κριτική που άσκησε η δημοσιογράφος της Equipe, Φρανς Πιερόν, για την πρόθεση του τον Ζερεμί Ντοκού να αφήσει την αποστολή του Βελγίου στο Μουντιάλ για τη γέννηση του παιδιού του. Η ίδια είπε στον τηλεοπτικό «αέρα» πως ο ακραίος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν πρέπει να ταξιδέψει πίσω στην Ευρώπη για να είναι στο πλευρό της συζύγου του και του πρωτότοκου παιδιού του τονίζοντας, λίγο-πολύ, πως ο ρόλος του πατέρα στον τοκετό είναι… περιττός.

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