Ο ηγετικός Σαλάχ έστειλε την Αίγυπτο στην κορυφή! Με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο οι Αιγύπτιοι έκαναν το 0-1 υπέρ της Νέας Ζηλανδίας, σε 3-1 και οδηγούν τον έβδομο όμιλο. Ιστορική πρώτη νίκη σε Μουντιάλ για την αφρικανική χώρα. Για την πρόκριση στους «32», όλα θα κριθούν στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική σε έναν άκρως αμφίρροπο όμιλο.

Προβάδισμα με κυριαρχία στους… αιθέρες

Στο Βανκούβερ του Καναδά οι δύο χώρες μπήκαν στο ματς με αναγνωριστική διάθεση. Στο 15ο λεπτό, ο Πέιν εκτέλεσε κόρνερ, ο Σούρμαν έπιασε ανενόχλητος την κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι και έκανε το 1-0 για τη Νέα Ζηλανδία. Η ομάδα της Ωκεανίας πιστοποίησε την υπεροχή της, λόγω ύψους και αθλητικών προσόντων στις στατικές φάσεις και πήρε το προβάδισμα.

Στη συνέχεια, οι Νεοζηλανδοί έκαναν διαχείριση του σκορ, ήταν επιφυλακτικοί και δεν απείλησαν ιδιαίτερα. Η… παρέα του Σαλάχ δεν έδειξε καλό πρόσωπο στα πρώτα 40 λεπτά. Με εξαίρεση το σουτ του «Φαραώ» στο 35ο λεπτό, ύστερα από… κομπίνα με τον Μαρμούς σε εκτέλεση φάουλ, η ομάδα του Χοσάμ Χασάν δεν έφτασε κοντά στο γκολ.

Η μοναδική κλασική ευκαιρία για τους Αφρικανούς να ισοφαρίσουν ήρθε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ασούρ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα αλλά δεν έβαλε σωστά το πόδι του στην προβολή και την έστειλε άουτ. Το γκολ του Σούρμαν έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Ολική ανατροπή με… σφραγίδα Σαλάχ

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αίγυπτος μπήκε δυναμικά αλλά η Νέα Ζηλανδία έφτασε μια… ανάσα από το 2-0. Στο 52ο λεπτό, ο Σουμπίρ απέκρουσε εντυπωσιακά τη γυριστή κεφαλιά του ΜακΚόουατ και κράτησε τη χώρα του μέσα στο παιχνίδι.

Στο 58ο λεπτό, η πίεση της Αιγύπτου απέδωσε καρπούς και η ομάδα του Σαλάχ έκανε το 1-1. Ο Χάνι σέντραρε από τα δεξιά, ο Ζίκο έπιασε δυνατή κεφαλιά και νίκησε τον Κρόκομπ, ξεκινώντας το ματς ουσιαστικά από την αρχή.

Εννέα λεπτά αργότερα, ήταν η… σειρά του Σαλάχ. Ο «Φαραώ» έκανε φανταστικό ένα-δύο με τον Ζίκο και ο αστέρας του αιγυπτιακού ποδοσφαίρου πλάσαρε ιδανικά τον Κρόκομπ για το 2-1. Η χώρα της Βόρειας Αφρικής γύρισε το παιχνίδι και έγινε το «αφεντικό».

Στο 82ο λεπτό ο Σαλάχ σέρβιρε το 3-1 στον Τρεζεγκέ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Αιγύπτιος φορ έκανε την κεφαλιά-ψαράκι και «καθάρισε» τη για τη χώρα του.

Ο πρώην αστέρα της Λίβερπουλ έβαλε γκολ και έδωσε ασίστ, σφραγίζοντας μια τεράστια ανατροπή για την πατρίδα του και στο 85ο λεπτό πέρασε αλλαγή γνωρίζοντας την αποθέωση. Το τελικό 3-1 έστειλε τους Αιγύπτιους στην κορυφή.

Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπεϊζλι): Κρόκομπ, Πειν (Μπίντον 85′), Μποξάλ, Κακάσε (Ράνταλ 76′), Σούρμαν, Μπελ, Στάμενιτς, Σινγκ (Τόμας 76΄), Τζαστ (Ντε Βριστ 85′), ΜακΚόουατ (Ολντ 66′), Γουντ

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Ιμπραχίμ, Χάνι, Φατούχ, Ασούρ (Ζίζο 85′), Ζίκο (Αμπντέλκαριμ 76′), Φαθι (Ραμπία 41′), Λασίν, Άττια, Σαλάχ (Αμπντελμαγκίντ 85′), Μαρμούς (Τρεζεγκέ 76′)

Νέο μπλόκο και ελπίδες πρόκρισης για το Πράσινο Ακρωτίρι, 2-2 με την Ουρουγουάη

Μετά το ματς με την Ισπανία (0-0), το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε ξανά το… θαύμα του κι απέναντι στην Ουρουγουάη, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και με 2 βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια (όσους έχει και η «σελέστε») έμεινε «ζωντανό» στη μάχη για την πρόκριση στη φάση των «32», την οποία θα διεκδικήσουν στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

Στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι, οι Αφρικανοί έκαναν ξανά αίσθηση και κατάφεραν να προηγηθούν στο 21’ με το εξαιρετικό απευθείας φάουλ του Κέβιν Πίνα Λενίνι, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ για το Πράσινο Ακρωτήρι σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Ουρουγουανοί χωρίς να… εντυπωσιάζουν, βγήκαν τον τρόπο να φτάσουν στην ανατροπή πριν απ’ το ημίχρονο. Ο Αραούχο στο 44’ με κεφαλιά-ψαράκι (έπειτα από κεφαλιά του Μπεντανκούρ στο δοκάρι) κι ο Κανόμπιο με πλασέ στο 45’+6’ έφεραν τα πάνω-κάτω για τη «σελέστε».

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, το Πράσινο Ακρωτήρι βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 61’, όταν από μεγάλο λάθος του Ολιβέρα, ο Έλιο Βαρέλα που είχε περάσει στο γήπεδο τρία λεπτά νωρίτερα, έκλεψε την μπάλα, απέφυγε τον Μουσλέρα κι έκανε το 2-2 για το Πράσινο Ακρωτήρι μέσα σε αποθέωση.

Η Ουρουγουάη πίεσε για το τρίτο γκολ, αλλά σπατάλησε κάθε μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε και το τελικό 2-2 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)

Κίτρινες: 20’ Μπεντανκούρ, 58’ Ολιβέρα – 5’ Καμπράλ (χάνει τον επόμενο αγώνα με τη Σαουδική Αραβία), 90+4’ Ντίνεϊ

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα, Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπρια, Ουγκάρτε (70’ Ντε Λα Κρουζ), Μπεντανκούρ, Κανόμπιο, Μάξι Αραούχο (81’ Ροντρίγκες), Βαλβέρδε, Βίνιας (70’ Νούνιες).

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο «Μπουμπίστα»): Βοζίνια, Μορέιρα, Πίκο, Ντίνεϊ, Καμπράλ, Λενίνι (71’ Λαρός Ντουάρτε), Αρκάνζο, Μέντες, Μοντέιρο (80’ Σεμέδο), Ροντρίγκες (58’ Έλιο Βαρέλα), Μπεντσιμόλ (59’ Ντα Κόστα).

Μπεϊρανβάντ και Κουρτουά κατέβασαν ρολά

Στο μεταξύ, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Βελγίου με το Ιράν για τη δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και να αφήνουν ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση ενόψει της τελευταίας «στροφής».

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