Στιγμές τρόμου έζησε 47χρονη γυναίκα στην Καλιφόρνια, όταν ξαφνικό ισχυρό κύμα την παρέσυρε ενώ ψάρευε σε παραλία κοντά στην πόλη Πασίφικα.

Η 47χρονη Μπέι Καντότ βρισκόταν την περασμένη Τρίτη στην παραλία, όταν ένα ξαφνικό και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα χτύπησε την ακτή χωρίς προειδοποίηση. Η δύναμη του νερού την έριξε στο έδαφος και την παρέσυρε περίπου εννέα μέτρα μακριά από την ακτογραμμή.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το κύμα χτύπησε τη γυναίκα και την παρέσυρε στα αφρισμένα νερά του ωκεανού, προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή.

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«Ένιωθα σαν να στριφογυρίζω μέσα σε πλυντήριο», δήλωσε η Καντότ στο ABC7, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Όπως ανέφερε, κατάλαβε αμέσως ότι βρισκόταν σε θανάσιμο κίνδυνο.



«Με κατάπιε, εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι με είχε πάρει»

«Με κατάπιε. Εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι με είχε πάρει. Δεν υπήρχε τρόπος να βγω μόνη μου από αυτό», είπε.

Καθώς το νερό τη βύθιζε και τη μετέφερε όλο και πιο μακριά από την ακτή, η 47χρονη αποφάσισε να μην παλέψει με τη δύναμη του κύματος.

H 47χρονη γυναίκα

«Έκλεισα τα μάτια μου και προσευχήθηκα. Είπα: “Θεέ μου, αν αυτό είναι το θέλημά Σου, το καταλαβαίνω, αλλά σε παρακαλώ μην με αφήσεις να φύγω και να αφήσω τον γιο μου πίσω”», περιέγραψε.

Ύστερα από αρκετά λεπτά μέσα στο νερό, η Καντότ κατάφερε να επανεμφανιστεί στην επιφάνεια. Άλλοι ψαράδες που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν να τη βοηθήσουν, πετώντας της σχοινί και τραβώντας την με ασφάλεια πίσω στην ακτή.

«Σας ευχαριστώ που ρισκάρατε τη ζωή σας για να σώσετε τη δική μου», τους είπε μετά τη διάσωσή της.

Λίγο αργότερα, διασώστες και ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Zuckerberg San Francisco General Hospital. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέφερε από υποθερμία και τραυματισμούς που σχετίζονται με τη βίαιη κίνηση του σώματός της μέσα στα κύματα, φαινόμενο που οι ειδικοί αποκαλούν «ωκεάνιο αυχενικό τραυματισμό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα έχει πλέον επιστρέψει στο σπίτι της και αναρρώνει.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων ατυχημάτων στις ακτές της Καλιφόρνιας. Πρόσφατα, μητέρα και κόρη παρασύρθηκαν από τα κύματα στην παραλία Baker Beach του Σαν Φρανσίσκο αλλά διασώθηκαν, ενώ δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους στη Σάντα Κρουζ όταν παρασύρθηκαν στη θάλασσα.

Τα λεγόμενα «κύματα-φαντάσματα» είναι μεγάλα κύματα που μπορούν να φτάσουν πολύ πιο μακριά στην ακτή απ’ ό,τι αναμένουν οι λουόμενοι ή οι ψαράδες. Συχνά εμφανίζονται χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και σε ημέρες με ήρεμο καιρό και καθαρό ουρανό, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα.

Επιστημονικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περίπου τρία στα 10.000 κύματα που σχηματίζονται στη θάλασσα αποκτούν χαρακτηριστικά «ακραίου» ή «κύματος-φαντάσματος», ικανά να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα.

protothema.gr