Έκρηξη στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν στο Κατάρ την Κυριακή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 54 ατόμων, ενώ 18 παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.
Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, που μερικές ώρες νωρίτερα είχε κάνει λόγο περί «τεχνικής βλάβης».
«Συνολικά 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο συμβάν σε εργοστάσιο στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να βρεθούν «18 αγνοούμενοι».
Νωρίτερα, είχε κάνει γνωστό ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνική βλάβη».