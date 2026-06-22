Έκρηξη στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν στο Κατάρ την Κυριακή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 54 ατόμων, ενώ 18 παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, που μερικές ώρες νωρίτερα είχε κάνει λόγο περί «τεχνικής βλάβης».

Unverified footage circulating on social media shows an explosion at a factory in Ras Laffan Industrial area, located in Qatar. pic.twitter.com/AiqqTxfV6l June 21, 2026

«Συνολικά 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο συμβάν σε εργοστάσιο στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να βρεθούν «18 αγνοούμενοι».

🚨عاجـــــــــــــــل



وزارة الداخلية القطرية: وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية pic.twitter.com/q4gsQLA8yg — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) June 21, 2026

Νωρίτερα, είχε κάνει γνωστό ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνική βλάβη».

iefimerida.gr