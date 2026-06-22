Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος κράτησης, θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 22χρονος από τη Μπαγκλαντές, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του 22χρονου ομοεθνή του Shahruar Ahmed Emon. Μια στυγερή δολοφονία με λεπτομέρειες που σοκάρουν και θύμα ένα φοιτητή, ο οποίος έφτασε πριν από λίγους μήνες στη χώρα μας για να σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Λάρνακας.

Ο 22χρονος αγνοείτο από τις 6:30 το απόγευμα της 11ης Ιουνίου. Είχε πει στους συγκατοίκους του πως θα πήγαινε στην Κοφίνου για να εργαστεί και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Οι οικείοι του είχαν καταγγείλει την ίδια ημέρα απαγωγή του, αναφέροντας πως ένα πρόσωπο επικοινώνησε με τον πατέρα του και ζήτησε λύτρα, ενώ από το κινητό του νεαρού είχε σταλθεί, σε φιλικό του πρόσωπο, μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η ομολογία του 22χρονου φερόμενου δράστη, ωστόσο, ανέτρεψε τα πάντα, αφού είπε πως οδήγησε τον φοιτητή από την Ορόκλινη, όπου διέμενε, στην Κοφίνου και τον δολοφόνησε το βράδυ της ίδιας ημέρας, μαχαιρώνοντάς τον στον λαιμό και την πλάτη. Έπειτα κάλυψε τη σορό του με χόρτα, πήρε το κινητό του και έστειλε τα μηνύματα που έλαβαν οι οικείοι του, ζητώντας λύτρα.

Στην κατάθεσή του ο συλληφθείς φέρεται να είπε πως γνώρισε τον άτυχο φοιτητή σε λεωφορείο πέντε ημέρες νωρίτερα και πως ο 22χρονος είπε κάτι που τον πρόσβαλε. Γι’ αυτό του πρότεινε δουλειά, με στόχο, όπως πιστεύεται, να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο για δολοφονία του.

Ο ύποπτος οδήγησε χθες το απόγευμα τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας στο σημείο όπου έθαψε τον 22χρονο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στην Κοφίνου. Υπέδειξε, επίσης, το φονικό όπλο, καθώς και τον χώρο στον οποίο έκρυψε τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος. Η σορός του 22χρονου φοιτητή, εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, ενώ πέραν από τα τραύματα από μαχαίρι, φέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, και σημάδια στραγγαλισμού. Εκ πρώτης όψεως το κίνητρο εκτιμάται πως είναι οικονομικό, όπως ανέφερε χθες ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται, εν τω μεταξύ, μηνύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και φέρονται να έχουν σχέση με την καταγγελία για απαγωγή του 22χρονου. Σε αυτά φέρονται κάποιοι να ζητούν λύτρα από κάποιο πρόσωπο ζητώντας του να δώσει €10.000 την Κυριακή και €25.000 τη Δευτέρα. Η Αστυνομία εξετάζει τη γνησιότητα των συγκεκριμένων μηνυμάτων