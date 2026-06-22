Μέρος Β

Στον σύγχρονο πόλεμο πόλεων, το πιο επικίνδυνο σημείο είναι συχνά εκείνο που δεν φαίνεται: το δωμάτιο πίσω από τον τοίχο, το διαμέρισμα στην άλλη πλευρά του διαδρόμου, το κενό κάτω από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτιρίου.

Για έναν στρατιώτη, έναν αστυνομικό ή έναν διασώστη, η είσοδος σε έναν τέτοιο χώρο χωρίς καμία πληροφορία μπορεί να αποβεί μοιραία.

Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο επιχείρησε να λύσει η Camero-Tech, ακόμη μία ισραηλινή εταιρεία προηγμένης αμυντικής τεχνολογίας και μέλος του ίδιου ομίλου, του SK Group.

Η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα ραντάρ υπερευρείας ζώνης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν ανθρώπους, κίνηση και ενδείξεις ζωής πίσω από τοίχους, εμπόδια και ερείπια.

Η οικογένεια συστημάτων XAVER™ βασίζεται σε αυτό που η εταιρεία ονομάζει “Sense Through the Wall”: τη δυνατότητα να γνωρίζει κανείς τι υπάρχει στην άλλη πλευρά ενός εμποδίου προτού εισέλθει στον χώρο.

Η ιδέα ακούγεται απλή. Η τεχνολογία, ασφαλώς, δεν είναι.

Τα συστήματα δεν βασίζονται σε οπτική επαφή. Χρησιμοποιούν σήματα ραντάρ και προηγμένους αλγορίθμους επεξεργασίας, ώστε να ανιχνεύουν τι βρίσκεται κρυμμένο πίσω από ένα εμπόδιο.

Ανάλογα με το μοντέλο και τις συνθήκες, ο χειριστής μπορεί να διαπιστώσει αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε έναν χώρο, σε ποιο σημείο περίπου βρίσκονται, αν κινούνται ή παραμένουν ακίνητοι και, στα πιο προηγμένα συστήματα, να αποκτήσει μια σαφέστερη τρισδιάστατη εικόνα όσων συμβαίνουν πίσω από τον τοίχο. Ο στόχος είναι πολύ πιο πρακτικός: η μείωση της αβεβαιότητας.

Και στο πεδίο, η μείωση της αβεβαιότητας μπορεί να αλλάξει τα πάντα: τον χρόνο της εισόδου, το σημείο από το οποίο θα γίνει η επέμβαση, τη δύναμη που θα χρησιμοποιηθεί και τον βαθμό κινδύνου για όσους βρίσκονται μέσα ή έξω από τον χώρο.

Οι εφαρμογές των συστημάτων είναι πολύ διαφορετικές.

Για μια μονάδα ειδικών δυνάμεων ή μια αστυνομική ομάδα, η επιχειρησιακή αξία είναι προφανής. Πριν εισέλθει σε ένα δωμάτιο ή προσεγγίσει έναν στόχο, μπορεί να γνωρίζει αν βρίσκεται κάποιος στο εσωτερικό και σε ποιο περίπου σημείο.

Σε μια επιχείρηση διάσωσης ομήρων ή αντιτρομοκρατίας, αυτή η πληροφορία μπορεί να καθορίσει τον χρόνο, την κατεύθυνση και τον τρόπο της επέμβασης.

Η ίδια ακριβώς τεχνολογία μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί και για τον εντοπισμό επιζώντων παγιδευμένων κάτω από ερείπια έπειτα από σεισμούς, πυραυλικά πλήγματα, εκρήξεις ή καταρρεύσεις κτιρίων.

Η σειρά XAVER™ περιλαμβάνει από μικρές φορητές συσκευές έως τακτικά συστήματα απεικόνισης και αισθητήρες μεγάλης εμβέλειας.

Δεν περιορίστηκα στο να δω μια επίδειξη. Μου δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσω τα συστήματα ο ίδιος.

Και, πράγματι, η εμπειρία παραπέμπει περισσότερο σε ταινία επιστημονικής φαντασίας παρά σε κάτι που περιμένει κανείς να δει να λειτουργεί μπροστά του.

Συστήματα όπως τα XAVER™ LR40 και XAVER™ LR80 έχουν σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζουν ανθρώπινη παρουσία από ασφαλέστερες αποστάσεις, πέραν των 50 ή ακόμη και των 100 μέτρων, ανάλογα με το μοντέλο και τις συνθήκες.

Μια μονάδα η οποία γνωρίζει ότι πίσω από έναν τοίχο υπάρχει ένας άνθρωπος, ότι κινείται, ότι βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο του δωματίου — ή ότι δεν κινείται καθόλου — δεν επιχειρεί πλέον στα τυφλά.

Η αξία αυτής της πληροφορίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στο αστικό πεδίο.

Μετά από έναν σεισμό, μια έκρηξη ή ένα πυραυλικό πλήγμα, οι διασώστες πρέπει να αποφασίσουν πού θα σκάψουν πρώτα, ποιο τμήμα ενός κτιρίου είναι ασφαλέστερο να προσεγγίσουν και πόσο κίνδυνο μπορούν να αναλάβουν.

Η δυνατότητα εντοπισμού ανθρώπινης παρουσίας πίσω από έναν τοίχο ή κάτω από τα ερείπια μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια τυφλή έρευνα και σε μια στοχευμένη επιχείρηση διάσωσης.

Μπορεί, πολύ απλά, να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο.

Τα συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο σε στρατιωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις όσο και σε αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, όπου το Ισραήλ απέστειλε τη μεγαλύτερη ξένη αποστολή διάσωσης, χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό ανθρώπων παγιδευμένων κάτω από τα ερείπια.

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης στην Μπανγκόκ, μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου υπό κατασκευή, αλλά και στο Ισραήλ έπειτα από πυραυλικά πλήγματα.

Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, η τεχνολογία έδωσε στους διασώστες δυνατότητες εκεί όπου, θεωρητικά, είχαν απομείνει ελάχιστες.

Μπορεί να ανιχνεύσει ανθρώπινη παρουσία και κίνηση πίσω από τοίχους ή μέσα σε ερείπια, υποδεικνύοντας στις ομάδες διάσωσης πού πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους.

Ήταν, πράγματι, εντυπωσιακό να το βλέπει κανείς να λειτουργεί. Ακόμη περισσότερο, να το δοκιμάζει ο ίδιος.