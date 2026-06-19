Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας Λάρνακας βρίσκονται μηνύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και φέρονται να έχουν σχέση με την καταγγελία για απαγωγή του 22χρονου Sahruar Ahmed Emon, φοιτητή από το Μπαγκλαντές τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τις 12 Ιουνίου. Σε αυτά φέρονται κάποιοι να ζητούν λύτρα από κάποιο πρόσωπο ζητώντας του να δώσει €10.000 την Κυριακή και €25.000 τη Δευτέρα. Μάλιστα, στο τέλος αναφέρουν στο πρόσωπο που λαμβάνει το μήνυμα πως «αν το πεις σε κανένα δεν θα ξαναδείς το πρόσωπό του».

Η ενημέρωση από την Αστυνομία αναφέρει πως η γνησιότητα των μηνυμάτων εξετάζεται, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες προς εντοπισμό του αγνοούμενου φοιτητή. «Τα μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι στην κατοχή και γνώση της Αστυνομίας από την πρώτη στιγμή και η γνησιότητά τους εξετάζεται.

Η Αστυνομία κατέχει επίσης και άλλα αρχεία πολυμέσων τα οποία είτε εντοπίστηκαν, είτε παραδόθηκαν ή παραλήφθηκαν, η γνησιότητα των οποίων επίσης διερευνάται», αναφέρει η Αστυνομία, σημειώνοντας πως στο πλαίσιο των εξετάσεων αξιοποιούνται όλα τα τεχνολογικά εργαλεία για τον εντοπισμό του 22χρονου ή και σημείων που βρισκόταν ή επισκέφθηκε από τη στιγμή που έφυγε από τον χώρο διαμονής του.

Η Αστυνομία αναφέρει, ακόμη, πως από την πρώτη στιγμή έγιναν έρευνες σε διάφορα σημεία και εντοπίστηκαν και λήφθηκαν καταθέσεις από πρόσωπα τα οποία φαίνεται να ήρθαν σε επαφή μαζί του, ωστόσο συνεχίζονται οι εξετάσεις για εντοπισμό και άλλων προσώπων, δεδομένου ότι ο 22χρονος βρίσκεται στην Κύπρο για μικρό χρονικό διάστημα. Επικοινωνία υπήρξε και με τον πατέρα του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, καθώς και με τις αρχές της συγκεκριμένης χώρας.

Σημειώνεται πως στις 12 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει σε σχετικό μήνυμα η Αστυνομία, άγνωστα πρόσωπα επικοινώνησαν με τον πατέρα του 22χρονου και ανέφεραν πως τον απήγαγαν και πως ζητούν λύτρα. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία, με την Αστυνομία να απευθύνει απανωτές εκκλήσεις, ώστε να λάβει πληροφορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Ο νεαρός στις 6:30 το απόγευμα της 12ης Ιουνίου, έφυγε από το σπίτι στο οποίο διαμένει με άλλα πρόσωπα στην Ορόκλινη και είπε πως θα κατευθυνόταν σε εργοστάσιο στην περιοχή Κοφίνου, στο οποίο θα δούλευε για πρώτη ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία εντόπισε το τελευταίο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου στην Κοφίνου, στην οποία έγιναν έρευνες χωρίς να εντοπιστεί. Εκτιμάται δε πως, επειδή δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο, ο νεαρός έφτασε στην περιοχή με λεωφορείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι διαδρομές των λεωφορείων και αναζητούνται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ώστε να διαφανεί εάν καταγράφηκαν οι κινήσεις του.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο 22χρονος απέστειλε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία σε φιλικό του πρόσωπο, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία.

Η Αστυνομία παρακαλεί οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στους αριθμούς 24804096 ή 24804060 ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.