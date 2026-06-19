Συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σε άλλη μια διεθνή έκθεση το κυπριακό αμυντικό οικοσύστημα. Αυτό διαπίστωσαν όσοι το επισκέφθηκαν αυτές τις ημέρες στην διεθνή έκθεση άμυνας Eurosatory, στο Παρίσι.

Η φετινή κυπριακή συμμετοχή αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στη Eurosatory, φιλοξενώντας 13 κυπριακές εταιρείες και ένα Κέντρο Αριστείας, οι οποίες παρουσιάζουν περισσότερα από 50 προϊόντα και τεχνολογικές λύσεις στους τομείς της άμυνας, της κυβερνοασφάλειας, των μη επανδρωμένων συστημάτων, των τεχνολογιών αντιμετώπισης drones, της τεχνητής νοημοσύνης, των διαστημικών εφαρμογών και των συστημάτων τακτικής υποστήριξης.

Το Κυπριακό Περίπτερο διοργανώνεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας στην Άμυνα και Ασφάλεια (ΚΣΕΕΚ/ CARIE) και το Cyprus Defence and Space Industry Cluster (CyDSIC), σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Α.Π.