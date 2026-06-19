Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, με τη νέα της σύνθεση, ρίχνεται κατευθείαν στα βαθιά, επιλέγοντας να ανοίξει την αυλαία των συνεδριάσεών της με ένα ζήτημα που κυριολεκτικά καίει: την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, σε σχέση με την επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών.

Η νέα Επιτροπή δείχνει με το καλημέρα αντανακλαστικά, αναγνωρίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού μας πλούτου δεν μπορεί να περιμένει. Το γεγονός ότι στην πρώτη αυτή συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς μεταξύ των οποίων οι γενικοί διευθυντές των αρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Θήρας και του Υφυπουργείου Έρευνας, μαρτυρά την πρόθεση για μια σφαιρική και εις βάθος εξέταση του προβλήματος.

Η κοινωνία απαιτεί έργα και όχι άλλες διαπιστώσεις κατόπιν εορτής. Οι νέοι και οι παλαιότεροι βουλευτές που στελεχώνουν την Επιτροπή καλούνται να αφήσουν στην άκρη τις μικροκομματικές αντιπαραθέσεις των προηγούμενων ημερών και να ασκήσουν τον θεσμικό τους ρόλο. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο crash test για το πώς η νέα Βουλή προτίθεται να διαχειριστεί τις μεγάλες προκλήσεις του τόπου. Ίδωμεν.

Α.Ν.