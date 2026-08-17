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Τέσσερα έργα του κορυφαίου αναγεννησιακού ζωγράφου Αντονέλο ντα Μεσίνα, εκτιμώμενης αξίας έως και 80 εκατ. ευρώ, έκλεψαν άγνωστοι από το Περιφερειακό Μουσείο της Μεσσήνης (MuMe) στη Σικελία, εκμεταλλευόμενοι τους εορτασμούς του Δεκαπενταύγουστου που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην πόλη.

Η κλοπή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, την ώρα που πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για τις εκδηλώσεις του Ferragosto. Παρά το γεγονός ότι τα συστήματα συναγερμού και επιτήρησης λειτουργούσαν και στο μουσείο βρίσκονταν φύλακες, οι δράστες κατάφεραν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας και να φτάσουν στα έργα.

Στόχος τους ήταν έργα του Αντονέλο ντα Μεσίνα, ενός από τους σημαντικότερους ζωγράφους της Πρώιμης Αναγέννησης και εμβληματικής μορφής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σικελίας.

Οι δράστες αφαίρεσαν και τα πέντε σωζόμενα πάνελ από το Πολύπτυχο του Αγίου Γρηγορίου, που χρονολογείται στο 1473. Κατά τη διαφυγή τους, ωστόσο, εγκατέλειψαν δύο από αυτά, με αποτέλεσμα να παραμένουν κλεμμένα τρία πάνελ του έργου.

Από θωρακισμένη προθήκη αφαιρέθηκε επίσης ένα μικρό έργο διπλής όψης, το οποίο απεικονίζει, μεταξύ άλλων, την Παναγία και τον Χριστό.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή και το μουσείο παρέμεινε κλειστό την Κυριακή, καθώς οι Αρχές άρχισαν να συλλέγουν στοιχεία. Οι έρευνες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας της Μεσσήνης, με στόχο τόσο τον εντοπισμό των δραστών όσο και την ανάκτηση των έργων.

«Είμαστε συντετριμμένοι από αυτό που συνέβη», δήλωσε η διευθύντρια του MuMe, Μαρίσα Μερκούριο, χαρακτηρίζοντας την κλοπή τεράστια απώλεια για το μουσείο, την πόλη και τον κόσμο της τέχνης.

Η αξία των έργων εκτιμάται από ειδικούς μεταξύ 70 και 80 εκατ. ευρώ, ωστόσο η ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωρισιμότητά τους καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διοχέτευσή τους στη νόμιμη αγορά τέχνης.

Ειδικοί σε εγκλήματα τέχνης εκτιμούν ότι έργα τέτοιας εμβέλειας ενδέχεται να παραμένουν για χρόνια μέσα σε εγκληματικά δίκτυα, ακόμη και να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση σε άλλες παράνομες συναλλαγές, ακριβώς επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να πωληθούν ανοικτά.

Η υπόθεση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την ανάκτηση από τις ιταλικές Αρχές τριών έργων των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς, αξίας περίπου 10 εκατ. ευρώ, τα οποία είχαν κλαπεί τον Μάρτιο από το Ίδρυμα Magnani Rocca, στην επαρχία της Πάρμας.

iefimerida.gr