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Το 2024, στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Λονδίνο, ο Γιακούμπ Βάντλεϊπς είχε καταφέρει να στερήσει την τελευταία στιγμή από τον Χούλιαν Βέμπερ το χρυσό μετάλλιο, ανατρέποντας τα δεδομένα στον αγώνα του ακοντισμού.

Αυτή τη φορά όμως, Αύγουστος του 2026 στο Μπέρμιγχαμ, ο Γερμανός δεν είχε αντίπαλο και ο Τσέχος δεν βρέθηκε καν στο βάθρο. Παραλίγο όμως, να βρεθεί ως επισκέπτης στο νοσοκομείο για να δει τι κάνει ο κριτής του αγώνα που λίγο έλλειψε να τραυματιστεί σοβαρά από την ρίψη του στον τελικό του ακοντισμού.

Ο Βάντλεϊπς, πριν ο Βέμπερ κάνει το ρεκόρ στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων με επίδοση στα 90,40 μέτρα, προσπάθησε να απειλήσει τον αντίπαλό του. Ταυτόχρονα όμως, απείλησε τη ζωή ενός ανθρώπου που η δουλειά του -μεταξύ άλλων- ήταν να μετρήσει που ακριβώς καρφώθηκε το ακόντιο του αθλητή.

Πριν όμως εκείνο προσγειωθεί, πέρασε ξυστά δίπλα του. Ο κριτής ήταν οξυδερκής. «Ήταν τόσο κοντά», είπε ο Βρετανός σχολιαστής του TNT Sports βλέποντας με άγχος της φάση στο ριπλέι, αλλά το υποψήφιο θύμα με μία έξυπνη κίνηση, σχεδόν χορευτική, το απέφυγε την τελευταία στιγμή.

athletico.gr