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Ο αγώνας του 1955-1959 είναι γραμμένος στο αίμα του λαού της Κύπρου. Αλλά οι απήχησή του ταξίδεψε πολύ πέρα από το νησί. Η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) διεξήγαγε ανταρτοπόλεμο ενάντια στη βρετανική αποικιακή κυριαρχία με μια δύναμη που, στο απόγειό της, αριθμούσε εκατοντάδες. Ήταν πολύ φτωχότερα οπλισμένοι από τους Βρετανούς, λιγότεροι σε αριθμό, και δρούσαν υπό στρατιωτικό νόμο. Όταν τους έλειπαν τα όπλα, αναγκάζονταν να κατασκευάσουν τα δικά τους: από αυτοσχέδια πιστόλια μέχρι αυτοσχέδιους όλμους. Ο αγώνας τους θαυμάστηκε και υποστηρίχθηκε ενεργά από τα πιο σημαντικά αντιαποικιακά κινήματα και προσωπικότητες του εικοστού αιώνα – από την Γκάνα του Κουάμε Νκρούμα μέχρι την Κούβα του Κάστρο, κι από το FLN της Αλγερίας μέχρι τον IRA της Ιρλανδίας. Οι ιστορίες τους συνδέονται με αυτές της ΕΟΚΑ με τρόπους που η ιστορία σπάνια αφηγείται. Αυτή είναι η ιστορία.

Πρώτες λέξεις, τελευταίες λέξεις

Όταν εκδόθηκε η πρώτη διακήρυξη της ΕΟΚΑ, την 1η Απριλίου 1955, στο επίκεντρό της ήταν η λέξη Απελευθέρωση. Καλούσε τους Κύπριους να απαλλαγούν από «τον βρετανικό ζυγό», και να δείξουν στον κόσμο ότι «αν η διεθνής διπλωματία είναι άδικη και λιπόψυχη, η Κυπριακή ψυχή είναι γενναία». Στη συνέχεια, στράφηκε απευθείας σε εκείνους που κρατούσαν λαούς υπό αποικιακή κυριαρχία: «Είναι ντροπή στον 20ό αιώνα για ένα έθνος να πρέπει να χύσει αίμα για να κερδίσει την ελευθερία του, το ιερό δώρο για το οποίο πολεμήσαμε στο πλευρό σας και για το οποίο εσείς οι ίδιοι ισχυρίζεστε ότι έχετε πολεμήσει ενάντια στον ναζισμό και τον φασισμό».

Στις 9 Μαρτίου 1959, η διακήρυξη κατάπαυσης του πυρός ξεκίνησε επιβεβαιώνοντας αυτό που ήταν πάντα ο αγώνας: «Την 1η Απριλίου 1955, υψώθηκε η σημαία του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος». Στη συνέχεια, καλούσε τους αγωνιστές να χτίσουν «τη νέα δομή της νεαρής Δημοκρατίας πάνω στα ερείπια και τις στάχτες του Κυπριακού έπους».

Από την πρώτη διακήρυξη μέχρι την τελευταία, η γλώσσα ήταν η ίδια: απελευθέρωση από την αποικιακή κυριαρχία, ανυπακοή στον φασισμό και τον ναζισμό, αξιοπρέπεια για έναν λαό υπό κατοχή και, τέλος, δημοκρατία. Η αυτοδιάθεση –το δικαίωμα ενός λαού να αποφασίζει για το πολιτικό του μέλλον– ήταν, στα μέσα της δεκαετίας του 1950, το κεντρικό αίτημα του παγκόσμιου Νότου. Κατοχυρωμένη στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, ήταν η κοινή γλώσσα μιας εποχής. Όταν η ΕΟΚΑ ύψωσε αυτή τη σημαία, ο κόσμος την αναγνώρισε.

Κύπριοι αγρότες, εργάτες και άνθρωποι από κάθε πολιτική προέλευση εντάχθηκαν στον αγώνα. Η μόνη εξαίρεση ήταν το ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού). Αναδυόμενο μετά την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου από τις βρετανικές αποικιακές αρχές, έχασε τον δρόμο του. Αν και επίσημα υποστήριζε την Ένωση με την Ελλάδα μέχρι το 1967, το ΑΚΕΛ αντιτάχθηκε στην ένοπλη αντίσταση κατά της αποικιακής κυριαρχίας και γύρισε την πλάτη στις μάζες. Το κόμμα δεν έκανε ποτέ επίσημη αυτοκριτική γι’ αυτό. Πολλές από τις ηγετικές του προσωπικότητες –μεταξύ των οποίων ο Ανδρέας Φάντης και ο Ανδρέας Ζιαρτίδης– παραδέχτηκαν χρόνια αργότερα ότι η αποχή του ΑΚΕΛ από τον ένοπλο αντιαποικιακό αγώνα και η εχθρότητά του προς την ΕΟΚΑ ήταν ηθικά λανθασμένη, και είχε πολιτικό κόστος.

Ένας αγώνας για όλους τους Κύπριους

Ήδη από τον Ιούλιο του 1955 η ΕΟΚΑ κυκλοφόρησε σε τουρκοκυπριακές γειτονιές την πρώτη από πολλές ανακοινώσεις και φυλλάδια στα τουρκικά. Η πρώτη δήλωνε ότι ο αγώνας δεν στρεφόταν εναντίον τους, αλλά εναντίον των Βρετανών. Τους διαβεβαίωνε ότι η ΕΟΚΑ τους θεωρούσε γνήσιους συμμάχους, και ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή, την αξιοπρέπεια ή την περιουσία τους δεν θα γινόταν ανεκτή. Όσο ήταν επιχειρησιακά δυνατό, η ΕΟΚΑ κατέβαλε προσπάθεια να αποφύγει να στοχοποιήσει τους Τουρκοκυπρίους που εργάζονταν στην αποικιακή διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονταν εντός των αποικιακών αστυνομικών δομών που αναπτύχθηκαν εναντίον της.

Υπήρχαν Τουρκοκύπριοι που βοήθησαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ — γεγονός που προκαλεί λιγότερη έκπληξη αν ληφθεί υπόψη σε σχέση με τον κοινωνικό ιστό του νησιού, ο οποίος διαμορφώθηκε εν μέρει από τις Λινοβαμβακικές ρίζες των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι έχουν μικτή χριστιανική και μουσουλμανική καταγωγή.. Η καταγεγραμμένη πραγματικότητα, ότι ακόμη και στο δημοψήφισμα του 1950 για την Ένωση (της Κύπρου με την Ελλάδα) υπήρχαν Τουρκοκύπριοι που ψήφισαν υπέρ, μιλάει για αξίες που η αποικιακή πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» προσπάθησε σκληρά να σβήσει.

Κανείς δεν διατύπωσε το όραμα του κοινού αγώνα πιο καθαρά από τον Κυριάκο Μάτση, έναν από τους ηγέτες της ΕΟΚΑ, ο οποίος τόνιζε: «Αυτή η γη ανήκει σε όσους την καλλιεργούν, είτε είναι Ελληνοκύπριοι είτε Τουρκοκύπριοι». Στις 19 Νοεμβρίου 1958, σε ηλικία 32 ετών, ο Μάτσης σκοτώθηκε από βρετανικές δυνάμεις αφού αρνήθηκε να παραδοθεί. Πέθανε υπερασπιζόμενος μια θέση — από κάθε άποψη.

Αυτό το όραμα του κοινού αγώνα δεν περιοριζόταν μόνο στους Ελληνοκύπριους. Ο Ναζίμ Χικμέτ –ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές και κομμουνιστές του εικοστού αιώνα– έγραψε επιστολές σε Τουρκοκύπριους, παροτρύνοντάς τους να συμμετάσχουν στον αντιαποικιακό αγώνα. Πήγε ένα βήμα παραπέρα, και τους ζήτησε επίσης να υποστηρίξουν την Ένωση. Το γεγονός ότι η πιο διάσημη φωνή στην τουρκική λογοτεχνική παράδοση τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης μιλάει για αυτό που αντιπροσώπευε ο αγώνας πέρα από εθνοτικές γραμμές.

Στις 22 Οκτωβρίου 1958, ο Παναγιώτης Τουμάζος, μόλις 19 ετών, έβαλε ένα κλαδί ελιάς στην τσέπη του, λέγοντας: «Αν πέσω, ας το βρουν οι Βρετανοί και ας μάθουν ότι αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη ειρήνη». Έπεσε. Οι Βρετανοί το βρήκαν.

Ενώ οι Κύπριοι επαναστάτες έδιναν τη ζωή τους στον αντιαποικιακό αγώνα, οι Βρετανοί κατέφυγαν στην τακτική του διαίρει και βασίλευε. Η τουρκοκυπριακή αυτονομιστική ηγεσία ίδρυσε την τρομοκρατική οργάνωση TMT –χρηματοδοτούμενη, κατευθυνόμενη και οπλισμένη από τους Βρετανούς αποικιοκράτες και την Τουρκία– για να καταπιέσει τους προοδευτικούς Τουρκοκύπριους και να τρομοκρατήσει το νησί. Παράλληλα, υιοθέτησαν το «Ταξίμ» (διχοτόμηση), ένα σχέδιο εθνοτικού διαχωρισμού που απαιτούσε την απομάκρυνση ή τον εκτοπισμό του πληθυσμού. Αυτή ήταν η πρόθεσή τους, να υιοθετήσουν τον διαχωρισμό του κυπριακού λαού, της εργατικής τάξης και των προοδευτικών δυνάμεων.

Αφρική, Μπαντούνγκ και ο Κυπριακός Αγώνας

Τον Σεπτέμβριο του 1959 ο Κρόμπο Εντουσέι, υπουργός Δημοσίων Έργων της Γκάνας, ταξίδεψε στην Αθήνα ειδικά για να συναντήσει τον στρατιωτικό διοικητή της ΕΟΚΑ. Ο Εντουσέι δεν ήταν δευτερεύουσα προσωπικότητα: ήταν ακτιβιστής των Ασάντι και υπουργός στην κυβέρνηση του Κουάμε Νκρούμα – του ιδρυτή της ανεξαρτησίας της Γκάνας, ενός από τους αρχιτέκτονες του Κινήματος των Αδεσμεύτων, και μεγάλου θεωρητικού του Παναφρικανισμού. Ο Νκρούμα αργότερα θα λάμβανε το Βραβείο Ειρήνης Λένιν.

Η ελληνική εφημερίδα Ελευθερία ανέφερε τη συνάντηση στις 12 Σεπτεμβρίου 1959. Ο Εντουσέι είχε έρθει, όπως είπε, για να εκπληρώσει την επιθυμία της κυβέρνησής του και του λαού του να επισκεφθούν «τον αήττητο αγωνιστή της ελευθερίας Διγενή» και να του μεταφέρουν τον θαυμασμό τους. Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ εξέφρασε τη συγκίνησή του για την τιμή, ζήτησε από τον Εντουσέι να μεταφέρει τα θερμότερα συγχαρητήριά του στην κυβέρνηση και τον λαό της Γκάνας για την επίτευξη της ελευθερίας τους μέσω του αγώνα, και ευχήθηκε, μέσω κοινής προσπάθειας, όλοι οι σκλαβωμένοι λαοί να επιτύχουν το ύψιστο αγαθό – την ελευθερία. Ζήτησε να διαβιβαστούν οι πιο φιλικοί χαιρετισμοί του στον Πρωθυπουργό της Γκάνας. Αυτός ο Πρωθυπουργός ήταν ο Κουάμε Νκρούμα. Το μήνυμα δεν πέρασε απαρατήρητο από καμία πλευρά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, πολιτικός ηγέτης της ΕΟΚΑ, κινούνταν στον ίδιο χώρο. Ακόμα και πριν η Κύπρος αποκτήσει την ανεξαρτησία της, είχε συμμετάσχει στη Διάσκεψη του Μπαντούνγκ του 1955 – την ιδρυτική συγκέντρωση του αντιαποικιακού κόσμου, μαζί με τον Νεχρού της Ινδίας, τον Σουκάρνο της Ινδονησίας και τον Νάσερ της Αιγύπτου. Στη συνέχεια αναδείχθηκε ως μία από τις ιδρυτικές προσωπικότητες του Κινήματος των Αδεσμεύτων. Μεταξύ των ηγετών της Αφρικανικής Απελευθέρωσης με τους οποίους διατηρούσε στενές σχέσεις ήταν ο Τζόμο Κενυάτα της Κένυας, ο Τζούλιους Νιερέρε της Τανζανίας, και ο Κένεθ Κάουντα της Ζάμπια. Σε όλη την αφρικανική ήπειρο, το όνομά του Μακάριου ήταν γνωστό και σεβαστό.

Πυρήνες, Γράμματα και Αλληλεγγύη

Στις 10 Μαΐου 1956, ο Μιχάλης Καραολής, 23 ετών, έγινε ο πρώτος αγωνιστής της ΕΟΚΑ που απαγχονίστηκε από τις βρετανικές αρχές στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας. Η εκτέλεση είχε σκοπό να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό. Έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ο Αλμπέρ Καμύ, ο Γάλλος νομπελίστας που γεννήθηκε στην Αλγερία, καταλάβαινε ακριβώς τι αντιπροσώπευε η αγχόνη. Έγραψε προσωπικά στη Βασίλισσα Ελισάβετ, ζητώντας επιείκεια για τον Καραολή. Για τον Καμύ, η Κύπρος δεν ήταν μια τοπική διαμάχη, αλλά ένα σύμπτωμα ενός συστήματος: περιέγραφε το νησί ως ένα προηγμένο αεροπλανοφόρο βρετανικής και δυτικής αυτοκρατορικής ισχύος. Η εκτέλεση ενός 23χρονου δεν ήταν δικαιοσύνη. Ήταν μια επίδειξη του ποιος κατείχε τη Μεσόγειο.

Το 1959, ο Φιντέλ Κάστρο έγραψε απευθείας στον Συνταγματάρχη Γρίβα, στρατιωτικό διοικητή της ΕΟΚΑ: «Συνταγματάρχη, ο αγώνας σας με γοήτευσε και ταυτόχρονα χρησίμευσε ως παράδειγμα για την ελευθερία της πατρίδας μου. Εύχομαι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη να βασιλεύσουν επιτέλους στον κόσμο». Ήταν η εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν η Δύση χάραζε αυστηρά όρια μεταξύ αποδεκτών και μη αποδεκτών απελευθερωτικών κινημάτων. Κι όμως, να ο αρχιτέκτονας της Κουβανικής Επανάστασης που δήλωνε δημόσια ότι η ΕΟΚΑ του είχε δείξει τον δρόμο.

Οι ιδρυτές του βασκικού απελευθερωτικού κινήματος, της ΕΤΑ, άντλησαν έμπνευση απευθείας από την ΕΟΚΑ, στην οποία είδαν τη ζωντανή απόδειξη ότι ένας μικρός λαός με ελάχιστο οπλισμό μπορούσε να γονατίσει μια αποικιακή δύναμη. Ο Γιούλεν Μαδαριάγκα δήλωνε ότι «η ΕΤΑ σύντομα θα γίνει πιο γνωστή από την ΕΟΚΑ» – μια φράση που αποκαλύπτει τον σεβασμό τον οποίο έτρεφε μια νέα γενιά ένοπλων κινημάτων για τον κυπριακό αγώνα, το πρότυπο με το οποίο μέτρησαν τον εαυτό τους.

Οι δεσμοί στις φυλακές ήταν ίσως η πιο συμπαγής έκφραση της διεθνούς αλληλεγγύης. Στο Wormwood Scrubs και στο Wakefield, φυλακισμένοι μαχητές της ΕΟΚΑ συνάντησαν φυλακισμένα μέλη του IRA. Μαζί σχεδίασαν μια κοινή απόδραση – ένας Ιρλανδός, ο Seamus Murphy, κατάφερε να αποδράσει. Εκεί σφυρηλατήθηκαν βαθιές φιλίες. Τακτικές ανταρτών, ιστορική ανάλυση και πολιτική φιλοσοφία διασταυρώθηκαν ανάμεσα στα κελιά. Εκεί συνάντησαν και τους δύο μελλοντικούς ηγέτες των αποκλινόντων παρακλαδιών του IRA – τον Cathal Goulding, της μαρξιστικής-ρεπουμπλικανικής παράδοσης, και τον Seán Mac Stíofáin, της καθολικής-ρεπουμπλικανικής παράδοσης.

Σε αυτά τα κελιά βρισκόταν επίσης ο Κλάους Φουξ, ο πυρηνικός φυσικός του οποίου η απόφαση να μοιραστεί ατομικά μυστικά με τους Σοβιετικούς αναδιαμόρφωσε τον Ψυχρό Πόλεμο. Ο Φουξ, ένας αφοσιωμένος κομμουνιστής, φέρεται να είπε στους συγκρατούμενούς του ότι πίστευε πραγματικά στη δικαιοσύνη του κυπριακού ζητήματος.

Όταν η Αλληλεγγύη έγινε Πολιτική

Η υποστήριξη που έλαβε η ΕΟΚΑ σε ολόκληρο τον αντιαποικιακό κόσμο βρήκε τον δρόμο της μέχρι την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου χαράχτηκαν με σαφήνεια τα όρια: οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τα καθεστώτα-μαριονέτες τους από τη μία πλευρά, τα κράτη του τρίτου κόσμου και τα σοσιαλιστικά κράτη από την άλλη. Οι ψηφοφορίες για το αν το θέμα της Κύπρου έπρεπε καν να συζητηθεί έγιναν ένας χάρτης της παγκόσμιας δομής εξουσίας.

Η υποστήριξη των κυβερνήσεων του τρίτου κόσμου και των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων έδωσε στον αγώνα της ΕΟΚΑ διεθνή νομιμοποίηση σε μια εποχή που η Βρετανία και η Τουρκία προσπαθούσαν να τον παρουσιάσουν ως τρομοκρατία – μια προσπάθεια που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όταν οι Κύπριοι απέκτησαν τελικά τη δημοκρατία τους το 1960, αυτή η διεθνής αλληλεγγύη ήταν μέρος αυτού που την κατέστησε δυνατή. Αλλά η ανεξαρτησία, όπως η Κύπρος θα ανακάλυπτε γρήγορα, δεν ήταν το ίδιο με την κυριαρχία.

Μετά την Ανεξαρτησία: Ο Αγώνας για την Κυριαρχία συνεχίζεται

Η Κύπρος έγινε επίσημα δημοκρατία στις 16 Αυγούστου 1960 ως αποτέλεσμα του αγώνα της ΕΟΚΑ. Το Σεπτέμβριο του 1961 συνίδρυσε το Κίνημα των Αδεσμεύτων. Στα χαρτιά, το κεφάλαιο της αποικιοκρατίας είχε κλείσει. Δεν έκλεισε.

Το νέο κράτος γεννήθηκε με συμβιβασμούς: ένα εθνοτικά διαχωρισμένο Σύνταγμα που επιβλήθηκε απ’ έξω, δικαιώματα που παραχωρήθηκαν σε ξένες δυνάμεις να επεμβαίνουν στρατιωτικά, βρετανικές βάσεις που παρέμειναν στο νησί. Ο Μακάριος, κατά την επίσκεψή του στον στενό του φίλο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ στην Αίγυπτο το 1964, δήλωνε: «Δεν θέλουμε ξένες βάσεις. Δεν θέλουμε ελληνικές βάσεις, τουρκικές βάσεις, βρετανικές βάσεις, βάσεις του ΝΑΤΟ, καμία βάση». Για τον αντιαποικιακό κόσμο, αυτή δεν ήταν μια διπλωματική δήλωση. Ήταν μια δήλωση αρχής από έναν δικό τους.

Στο πρώτο κυπριακό κοινοβούλιο, οι Ελληνοκύπριοι βουλευτές αρνήθηκαν να καταδικάσουν το FLN της Αλγερίας. Οι Τουρκοκύπριοι, λειτουργώντας υπό την επιρροή της αυτονομιστικής ηγεσίας που έλεγχε και κατέστελλε την κοινότητά τους, δεν επέδειξαν την ίδια αλληλεγγύη — μια στάση που αντανακλούσε τη θέση της Άγκυρας το 1955, όταν η Τουρκία ψήφισε κατά της ένταξης «του ζητήματος της Αλγερίας» στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μια ψήφος που βοήθησε στην προστασία της γαλλικής αποικιακής κυριαρχίας στην Αλγερία από τον διεθνή έλεγχο και συνέβαλε στην παράταση ενός πολέμου που κόστισε πάνω από ένα εκατομμύριο Αλγερινές ζωές.

Ενώ η δράση της ΕΟΚΑ είχε τερματιστεί, η ΤΜΤ συνέχισε την εκστρατεία της κατά της Αδέσμευτης Δημοκρατίας και όσων την υπερασπίζονταν. Οι προοδευτικοί Τουρκοκύπριοι, που υποστήριζαν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, αντιμετώπισαν εκφοβισμό και βία από την ΤΜΤ. Μεταξύ των δολοφονηθέντων ήταν οι δημοσιογράφοι Αϊχάν Χικμέτ και Αχμέτ Μουζαφέρ Γκιουρκάν, ιδρυτές του Λαϊκού Κόμματος και συνιδιοκτήτες της εφημερίδας Cumhuriyet, καθώς και ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου, ένας Τουρκοκύπριος κομμουνιστής που αντιτάχθηκε στον αναγκαστικό εγκλωβισμό των Τουρκοκυπρίων από την ΤΜΤ. Ο Τουρκοκύπριος πολιτικός ηγέτης Ιχσάν Αλί ανέφερε την πολιτική της Τουρκίας στην Κύπρο ως επιθετική στις ανακοινώσεις του προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Τον Αύγουστο του 1964, η Τουρκία ξεκίνησε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Τηλλυρίας με έναν ελιγμό άμεσα εμπνευσμένο από την επιχείρηση της CIA στον Κόλπο των Χοίρων εναντίον της Κούβας: Τουρκοκύπριοι φοιτητές που σπούδαζαν στην Τουρκία οπλίστηκαν, εκπαιδεύτηκαν και μεταφέρθηκαν κρυφά στην Τηλλυρία για να πολεμήσουν εναντίον της Δημοκρατίας. Η τουρκική αεροπορία παρείχε κάλυψη. Βόμβες Ναπάλμ έπεσαν εναντίον Κυπρίων πολιτών. Ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ εφάρμοσε την τακτική της μυστικής αλλαγής καθεστώτος εναντίον μιας δημοκρατίας που είχε επιδιώξει γνήσια αδέσμευτη στάση.

Ο Νάσερ, ο οποίος αντιμετώπιζε το Ισραήλ ταυτόχρονα με τις βρετανικές και γαλλικές επιθέσεις στην Αίγυπτο, υποστηρίζοντας και την Παλαιστίνη, είχε λάβει την αλληλεγγύη της ΕΟΚΑ: οι μαχητές της επιτέθηκαν σε βρετανικά αεροσκάφη, έστησαν ενέδρες και κατέσχεσαν όπλα από βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις που χρησιμοποιούσαν την Κύπρο ως ορμητήριο για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Αιγύπτου. Ανταπέδωσε την αλληλεγγύη, στέλνοντας όπλα στους Κύπριους που πολεμούσαν την ΤΜΤ. Έτσι, η αλληλεγγύη πήρε ουσιαστική μορφή.

Τον Δεκέμβριο του 1964, μόλις τέσσερις μήνες αφότου τα τουρκικά αεροσκάφη είχαν ρίξει ναπάλμ σε Κύπριους πολίτες, ο Τσε Γκεβάρα στάθηκε στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών και δήλωσε: «Η ειρηνική συνύπαρξη έχει επίσης δοκιμαστεί βάναυσα στην Κύπρο, λόγω των πιέσεων της τουρκικής κυβέρνησης και του ΝΑΤΟ, αναγκάζοντας τον λαό και την κυβέρνηση της Κύπρου να λάβουν ηρωική και σταθερή θέση προκειμένου να υπερασπιστούν την κυριαρχία τους». Αυτός ήταν ο Τσε, έτσι απάντησε στη στρατιωτική επίθεση ενός μέλους του ΝΑΤΟ σε μια μικρή δημοκρατία.

Η ΕΟΚΑ είχε επίσημα διαλυθεί το 1959. Αλλά μερικοί μαχητές της δεν μπορούσαν να καταθέσουν τα όπλα – όχι όσο η νεαρή δημοκρατία δεν είχε στρατό και αντιμετώπιζε οργανωμένη τρομοκρατική βία. Ο Δώρος Ηλία ήταν ένας από αυτούς. Πρώην μαχητής της ΕΟΚΑ, συνέχισε ως ηγέτης των Κοκκινοσκούφηδων, ενός σοσιαλιστικού ένοπλου σχηματισμού που αντιμετώπιζε την ΤΜΤ και τις δυνάμεις που λειτουργούσαν υπό τουρκική και βρετανική προστασία. Στα 27 του, ηγήθηκε της αντίστασης κατά της ΤΜΤ στα βουνά του Πενταδάκτυλου. Είχε αγωνιστεί για την απελευθέρωση. Τώρα αγωνιζόταν για να την διατηρήσει.

Η σημασία όλων αυτών

Το 2025, το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο — ένα μουσείο που χτίστηκε πάνω στην ιστορία των πολέμων της Βρετανίας — αφιέρωσε την πρώτη του έκθεση για τα αντιαποικιακά κινήματα ανεξαρτησίας σε τρεις αγώνες μαζί: τον αγώνα για ανεξαρτησία στη Μαλαισία, την Κένυα και την Κύπρο. Τρεις λαοί, τρεις ήπειροι, μία αυτοκρατορία, μία ιστορία.

Η εμβέλεια του παραδείγματος της ΕΟΚΑ δεν περιορίζεται στο παρελθόν. Το 2019 είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Χοσέ Μαρία Σισόν, ιδρυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Φιλιππίνων και του Νέου Λαϊκού Στρατού, του μακροβιότερου κομμουνιστικού αντάρτικου κινήματος στον κόσμο. Γνωρίζοντας ότι ήμουν από την Κύπρο, τα πρώτα λόγια που μου είπε ήταν: «Διδάξαμε στους αντάρτες μας για την ΕΟΚΑ και τις τακτικές ανταρτοπολέμου της». Μια φράση, από τα βουνά των Φιλιππίνων μέχρι τα βουνά της Κύπρου.

Αυτό κάνουν οι αντιαποικιακοί αγώνες. Διασχίζουν τα σύνορα, βρίσκουν ο ένας τον άλλον, αρνούνται να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στις ιστορίες που γράφτηκαν από εκείνους που τους αντιτάχθηκαν. Παναφρικανιστές, Κουβανοί επαναστάτες, Αλγερινοί εθνικιστές, Ιρλανδοί Ρεπουμπλικάνοι: δεν χρειάζονταν κάποιον να τους πει τι ήταν η ΕΟΚΑ. Ήδη το ήξεραν. Όσοι κατέχουν κυπριακό έδαφος –οι οποίοι, όπως κάθε κατακτητής και αποικιστής οπουδήποτε, αποκαλούν τους μαχητές της απελευθέρωσης τρομοκράτες– επίσης το ξέρουν.

Ίσως αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο μέτρο της σημασίας της: Ένας έφηβος με ένα κλαδί ελιάς στην τσέπη του. Ένας αντάρτης που έλεγε ότι η γη ανήκει σε αυτούς που την καλλιεργούν. Ένας φυσικός σε βρετανική φυλακή που πίστευε στην ελευθερία κάποιου άλλου. Ένας επαναστάτης στην Αβάνα που είπε: «Μου έδειξες πώς».

Η Κύπρος έδωσε στον κόσμο μια επανάσταση.

Ο κόσμος ύψωσε τη γροθιά του.

* Ο Οζ Καραχάν είναι Κύπριος πολιτικός ακτιβιστής, μέλος της Ένωσης Κυπρίων (www.cypriots.org) και αντιπρόεδρος Ευρώπης της Διεθνούς Ένωσης Αγώνα των Λαών (ILPS, www.peoplesstruggle.org). Αρθρογραφεί μεταξύ άλλων στις κυπριακές εφημερίδες Avrupa και Cumhuriyetçi. Το κείμενό του αποδίδεται εδώ ελαφρά συντετμημένο. Το πλήρες κείμενο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δρόμου (www.edromos.gr).