Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε άμεση απομάκρυνση κατοίκων συνοικίας της προχώρησε χθες το βράδυ η γερμανική πόλη Μόνσαου, στα σύνορα με το Βέλγιο, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά που μαίνεται στη βελγική πλευρά πλησιάζει τα γερμανικά σύνορα.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε περί τις 23:30 (ώρα Κύπρου), η δημοτική αρχή στην πόλη αυτή κάπου 12.000 κατοίκων έκανε γνωστό ότι αποφάσισε να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι πολίτες που ζουν σε δυο δρόμους, «λαμβανομένων υπόψη της τρέχουσας εξάπλωσης της φωτιάς και των καπνών» και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

🇧🇪 BELGIQUE : Le pire incendie de l'histoire de la Belgique a doublé depuis hier et a désormais ravagé près de 3000 hectares en province de Liège. pic.twitter.com/F9x16QYgP1 August 16, 2026

Στάλθηκαν μηνύματα προειδοποίησης στους κατοίκους, για τους οποίος στήθηκε κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας σε σχολείο.

«Το μέτρο αυτό σκοπό έχει την προστασία του πληθυσμού. Η εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτιμάται συνεχώς», πρόσθεσε η δημοτική αρχή.

Firefighters battled through the night to fight Belgium's biggest wildfire on record, which had burned 7,400 acres and was pushing towards the German border, local authorities said https://t.co/NMFapqhP7T pic.twitter.com/nYd9uryzoR — Reuters (@Reuters) August 16, 2026

Ήδη νωρίτερα χθες ο δήμος είχε απευθύνει σύσταση στους πολίτες να φύγουν, όταν ακόμη το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν ενάμισι χιλιόμετρο από τα σύνορα της Γερμανίας και 1,8 χλμ. από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή.

Η πυρκαγιά στο Βέλγιο έχει απανθρακώσει σχεδόν 30.000 στρέμματα κατάφυτου και δυσπρόσιτου δάσους. Χαρακτηρίζεται μια από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας.

Belgium’s largest wildfire on record has burned more than 7,400 acres in the High Fens nature reserve and was moving towards the German border on August 16. The blaze, which started on August 14, has been fought by firefighters from Belgium, Germany and Luxembourg. The EU also… pic.twitter.com/eCOsAEcqqc August 16, 2026

Το απόγευμα ο δήμος της Μόνσαου τόνισε πως ακόμη κι αν η πυρκαγιά δεν εξαπλωθεί στην επικράτεια της Γερμανίας προεξοφλούσε «εκτεταμένη μόλυνση του αέρα εξαιτίας των καπνών».

Πυροσβέστες από όλη την περιοχή σπεύδουν να υποστηρίξουν την επιχείρηση για να ελεγχθούν οι φλόγες, σύμφωνα με την ενημέρωση αργά το βράδυ.

Οι βελγικές αρχές είχαν δώσει εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι της κοινότητας Κίχελσαϊντ, περίπου 10 λεπτά οδικώς από τη Μόνσαου.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή εξάλλου 1.800 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη δυτική Γερμανία, εξαιτίας φωτιάς που είχε εξαπλωθεί σε κάπου 3.000 στρέμματα και απειλούσε σπίτια. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον ουσιαστικά ελεγχθεί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με το γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο WDR.

protothema.gr