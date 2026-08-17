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Μια εντυπωσιακή ιστορία επιβίωσης έρχεται από το Μεξικό, όπου 31χρονος ψαράς εντοπίστηκε ζωντανός έπειτα από 15 ημέρες εγκλωβισμένος σε υποβρύχια σπηλιά, σε βάθος περίπου 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια.
Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Εράστο Κρισάντο Βαλντέζ εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου, ενώ ψάρευε μαζί με τον πατέρα του στην περιοχή San Francisco La Paz του Μεξικού. Τα ίχνη του χάθηκαν μέσα στη φυσική καταβόθρα και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι πρώτες έρευνες μέσα στο νερό δεν έφεραν αποτέλεσμα.
Μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες αγωνίας, οι ομάδες διάσωσης είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να βρεθεί ζωντανός και προετοιμάζονταν να ανασύρουν τη σορό του από μέρα σε μέρα.
Η τύχη όμως ήταν διαφορετική. Μια διεθνής ομάδα εξερευνητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία κατάφερε να εντοπίσει τον 31χρονο ζωντανό, μέσα στην υποβρύχια σπηλιά όπου είχε παγιδευτεί.
Πώς κατάφερε να επιβιώσει
Ο Εράστο είχε βρει καταφύγιο σε έναν μικρό θύλακα αέρα, γεγονός που του επέτρεψε να επιβιώσει για 15 ημέρες μέσα στο σκοτάδι, την υγρασία και το κρύο. Χωρίς τροφή και με ελάχιστους πόρους, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.
«Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία στη ζωή και μου επέτρεψε να δω ξανά τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Ήταν ένα θαύμα, ένα απίστευτο θαύμα», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο NMás.
Ο Μεξικανός εξερευνητής Carlos Jiménez χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης «θαύμα», λέγοντας πως «ο Θεός είχε άλλα σχέδια» για τον άνδρα που κατάφερε να επιβιώσει κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες.
Ένα σημαντικό στοιχείο που βοήθησε τους διασώστες ήταν ο εντοπισμός του καμακιού του Εράστο , έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του. Το μεγάλο βάθος της καταβόθρας και οι δύσκολες συνθήκες στην περιοχή έκαναν εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση, όμως η ομάδα τελικά κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν.
Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 31χρονος μεταφέρθηκε στην επιφάνεια πάνω σε φορείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέφερε από σοβαρή αφυδάτωση και υποσιτισμό, καθώς είχε παραμείνει χωρίς τροφή για περισσότερες από δύο εβδομάδες.