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Μια εντυπωσιακή ιστορία επιβίωσης έρχεται από το Μεξικό, όπου 31χρονος ψαράς εντοπίστηκε ζωντανός έπειτα από 15 ημέρες εγκλωβισμένος σε υποβρύχια σπηλιά, σε βάθος περίπου 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Εράστο Κρισάντο Βαλντέζ εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου, ενώ ψάρευε μαζί με τον πατέρα του στην περιοχή San Francisco La Paz του Μεξικού. Τα ίχνη του χάθηκαν μέσα στη φυσική καταβόθρα και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Erasto Crisanto Valdez, pescador de 31 años originario de Uxpanapa, Veracruz, desapareció el pasado 23 de julio luego de perseguir a un róbalo durante una jornada de pesca en un cenote de San Francisco La Paz, en Los Chimalapas.https://t.co/dBvpzZJklj pic.twitter.com/3asg6phvwo August 16, 2026

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι πρώτες έρευνες μέσα στο νερό δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες αγωνίας, οι ομάδες διάσωσης είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να βρεθεί ζωντανός και προετοιμάζονταν να ανασύρουν τη σορό του από μέρα σε μέρα.

Η τύχη όμως ήταν διαφορετική. Μια διεθνής ομάδα εξερευνητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία κατάφερε να εντοπίσει τον 31χρονο ζωντανό, μέσα στην υποβρύχια σπηλιά όπου είχε παγιδευτεί.

🚨 ¡Milagro en Veracruz! 🙏🏼✨

Tras 15 días desaparecido, el pescador Erasto Crisanto (31) fue hallado con vida al fondo de una caverna de 100 metros en un cenote de Uxpanapa. 🕳️😱

Sobrevivió dos semanas sin alimento. pic.twitter.com/bmUj3TpU8h August 10, 2026

Πώς κατάφερε να επιβιώσει

Ο Εράστο είχε βρει καταφύγιο σε έναν μικρό θύλακα αέρα, γεγονός που του επέτρεψε να επιβιώσει για 15 ημέρες μέσα στο σκοτάδι, την υγρασία και το κρύο. Χωρίς τροφή και με ελάχιστους πόρους, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

«Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία στη ζωή και μου επέτρεψε να δω ξανά τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Ήταν ένα θαύμα, ένα απίστευτο θαύμα», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο NMás.

🔴Pescador declarado muerto #reaparece con vida en #cenote de Veracruz.



En el Valle de Uxpanapa, tras quince días de intensa búsqueda, el pescador Erasto Crisanto (31 años), dado por muerto en un cenote virgen, reapareció con vida. #Sobrevivió en condiciones extremas. pic.twitter.com/SrO0VwyFeb — Sintexto (@SintextoMX) August 11, 2026

Ο Μεξικανός εξερευνητής Carlos Jiménez χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης «θαύμα», λέγοντας πως «ο Θεός είχε άλλα σχέδια» για τον άνδρα που κατάφερε να επιβιώσει κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες.

Ένα σημαντικό στοιχείο που βοήθησε τους διασώστες ήταν ο εντοπισμός του καμακιού του Εράστο , έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του. Το μεγάλο βάθος της καταβόθρας και οι δύσκολες συνθήκες στην περιοχή έκαναν εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση, όμως η ομάδα τελικά κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν.

✨ Sobrevivió 15 días atrapado en un cenote.

Erasto Crisantos, un pescador de 31 años, volvió a nacer tras quedar atrapado bajo tierra en Uxpanapa, Veracruz. Gracias a una cúpula de aire, a la labor de los buzos y a su fe inquebrantable, logró reunirse con su familia.… pic.twitter.com/54gCU0OhlN — Excélsior (@Excelsior) August 15, 2026

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 31χρονος μεταφέρθηκε στην επιφάνεια πάνω σε φορείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέφερε από σοβαρή αφυδάτωση και υποσιτισμό, καθώς είχε παραμείνει χωρίς τροφή για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

protothema.gr