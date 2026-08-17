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Ασημένιος Manolo στο Μπέρμιγχαμ! Ο Καραλής κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, εξασφαλίζοντας τη 2η θέση στο βάθρο στο άλμα επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Αγγλία, με «πτήση» στα 6.00 μ.

Το χρυσό κατέληξε στον υπεράνθρωπο, Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος ξεπέρασε τα 6.15 μ. Για τον Σουηδό αυτό ήταν το 4ο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά το Βερολίνο το 2018, το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024. Συνολικά έφτασε τα 24 χρυσά μετάλλια σε μεγάλα events, ενώ έχει και άλλα δύο χάλκινα.

Ο Έλληνας αθλητής έκανε άλμα στα 5,55 μ. και ακολούθησαν οι έγκυρες προσπάθειες στα 5.85μ. και στα 5.95μ., ενώ ξεπέρασε τα 6.00μ. με τη δεύτερη. Έπειτα προσπάθησε να βάλει πίεση στον Ντουπλάντις, τοποθετώντας τον πήχη διαδοχικά στα 6.10μ., 6.15μ. και 6.20μ.

Ο Καραλής ξεκίνησε τον τελικό από τα 5.55μ, ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια επέλεξε να αφήσει τα 5.70μ, όπως και ο Ντουπλάντις, και επέστρεψε στα 5.85μ, τα οποία επίσης ξεπέρασε χωρίς πρόβλημα.

Η μεγάλη στιγμή ήρθε στα 5.95μ. Ο Ντουπλάντις επέλεξε να μην επιχειρήσει στο συγκεκριμένο ύψος, όμως ο Καραλής πήρε φόρα και πέρασε τον πήχη με την πρώτη, πραγματοποιώντας ένα από τα καλύτερα άλματα της βραδιάς.

Με τον πήχη στα 5.95μ είχαν απομείνει μόλις τέσσερις αθλητές στον αγώνα. Ο Γερμανός Μπο Κάντα Λίτα Μπάερε δεν κατάφερε να συνεχίσει, ενώ ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο ίδιο ύψος.

Η τριάδα του βάθρου ξεκαθάρισε με τους Καραλή, Ντουπλάντις και Τιερί να κατακτούν τα μετάλλια. Ο Γάλλος έμεινε στο χάλκινο, κάτι που σήμαινε πως ο Έλληνας πρωταθλητής είχε πλέον εξασφαλίσει τουλάχιστον το αργυρό μετάλλιο.

Ο Καραλής συνέχισε τον αγώνα έχοντας πλέον έναν και μόνο αντίπαλο για τον ευρωπαϊκό τίτλο, τον κορυφαίο επικοντιστή όλων των εποχών, Μόντο Ντουπλάντις.

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