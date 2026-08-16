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Μια γιαγιά από την Αριζόνα έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral στα social media, όταν βίντεο την κατέγραψε να αντιμετωπίζει έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε μόλις κλέψει εμπορεύματα από κατάστημα στην Τούσον.

Στο βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να κρατά ένα πιστόλι καθώς βγαίνει από το κατάστημα Ross Dress for Less και κατευθύνεται προς τον ύποπτο, ο οποίος απομακρυνόταν από το σημείο έχοντας μαζί του μια εντυπωσιακή «λεία», αποτελούμενη από βαλίτσες, σακίδια και τσάντες.

Gramma escorts a potential robber out of a store in Tucson AZ with her .45 magnum pic.twitter.com/MIKZGZsIVt August 16, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με το όπλο στο χέρι τον αντιμετώπισε στο πάρκινγκ

Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να διασχίζει σχετικά ατάραχος το πάρκινγκ, ενώ η γιαγιά τον πλησιάζει κρατώντας το όπλο στραμμένο προς το μέρος του.

Παρά τον συναγερμό του καταστήματος που ηχούσε, ο φερόμενος ως δράστης δεν φαίνεται να πανικοβάλλεται. Αντίθετα, συνεχίζει να περπατά και μάλιστα συνομιλεί για λίγο με τη γυναίκα πριν οι δύο τελικά απομακρυνθούν.

Η σκηνή προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να παίρνουν το μέρος της γυναίκας και να της χαρίζουν χαρακτηρισμούς όπως «Based Grandma», δηλαδή «η γιαγιά που δεν μασάει», και «Bad Granny», με την έννοια της «σκληρής» ή «φοβερής γιαγιάς».



Bad Granny Stops A Thief.



Don't mess with this Tucson grandma!



She caught a thief and politely escorted him out at gunpoint.



Talk about taking matters into her own hands.



Incredible! pic.twitter.com/ZTbcdghHbZ — Don Keith (@RealDonKeith) August 15, 2026

«Πιάσ’ τον, γιαγιά!» («Get him, granny!»), έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Χρειαζόμαστε περισσότερους γενναίους πολίτες σαν κι αυτήν».

Ένας ακόμη χρήστης έγραψε πως «το κατάστημα πρέπει να την προσλάβει αμέσως», ενώ άλλος σχολίασε ότι «ο κόσμος έχει φτάσει στα όριά του».

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση – Η νομική παγίδα

Η αστυνομία της Τούσον έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση κλοπής και χρησιμοποιεί το βίντεο που αναρτήθηκε στα social media ως αποδεικτικό στοιχείο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, όμως δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη, ενώ οι Αρχές ζητούν από όποιον γνωρίζει στοιχεία για την ταυτότητά του να επικοινωνήσει μαζί τους.

iefimerida.gr