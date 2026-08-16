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Πλησιάζει η μέρα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια!

Όπως δήλωσε ο ίδιος μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στη «Vogue», πιθανότατα η σεζόν που ξεκινά θα είναι η τελευταία της συγκλονιστικής του καριέρας ως ποδοσφαιριστής, αφού στα 41 του χρόνια και μετά από μια απίστευτη πορεία γεμάτη ποδοσφαιρική μαγεία, τίτλους και ρεκόρ, φαίνεται πως είναι έτοιμος να ρίξει τους τίτλους τέλους.

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